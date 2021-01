Susan Sarandon/ “No al sequel di Thelma & Louise” (Che tempo che fa)

Sarà Susan Sarandon la super ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 31 gennaio 2021. L’attrice di New York si racconterà in esclusiva internazionale nel salotto Rai, per la grande gioia di tantissimi cinefili. La 74enne è una delle più grandi attrici americane in circolazione: premio Oscar alla migliore attrice nel 1996 per Dead Man Walking – Condannato a morte di Tim Robbis, premio BAFTA e Screen Actors Guild Award tra i numerosi riconoscimenti ottenuti.

Alcune interpretazioni di Susan Saradon sono entrate direttamente nella storia della settima arte: pensiamo alle sue performance in Atlantic City, U.S.A. (1980), Thelma & Louise (1991), L’olio di Lorenzo (1992), Il cliente (1994) o ancora in Bernard & Doris – Complici amici (2009). Senza dimenticare il suo impegno sociale e le sue battaglie, valori che le sono costate qualche arresto, basti pensare a quello di due anni fa nel corso di una manifestazione contro l’ex presidente statunitense Donald Trump…

SUSAN SARANDON E IL SEQUEL DI THELMA & LOUISE

In attesa di scoprire cosa racconterà ai microfoni di Fabio Fazio nel corso della puntata di questa sera di Che tempo che fa, Susan Sarandon ha rivelato un interessante retroscena legato a uno dei film che l’hanno consacrata: parliamo di Thelma & Louise, diretto da Ridley Scott e premiato agli Oscar per la migliore sceneggiatura.

Intervistata da Jimmy Fallon, Susan Sarandon ha spiegato che si è a lungo discusso del possibile sequel del film, che avrebbe addirittura seguito una strada sovrannaturale, con un riferimento alla commedia del 1937 di Cary Grant: «In realtà avevano una pessima idea: saremmo state dei fantasmi che scendevano sulla Terra per aiutare le donne che avevano delle relazioni domestiche». Nonostante l’importante proposta economica ricevuta dai produttori, la Sarandon ha condiviso con l’ex marito Tim Robbins l’idea di declinare l’offerta. Una scelta di buonsenso…

