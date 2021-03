Susanna Bella, chi è/ La pornostar “shock” della prova di coraggio a Ciao Darwin

Elisa Crippa, in arte Susanna Bella, è stata protagonista della prima puntata di Ciao Darwin 8 che ha visto la sfida tra chic e shock. La rappresentante degli shock si è fatta subito notare quando Paolo Bonolis l’ha chiamata in causa dopo aver notato che era con un uomo al guinzaglio: “È il mio slave, si chiama micetto”. Poco dopo la protagonista di numerosi film per adulti ha messo in mostra il suo talento canoro cantando con gli altri componenti della squadra shock, capitanata, da Lisa Fusco “Kobra” di Donatella Rettore. Nel corso della puntata di Ciao Darwin 8 Susanna Bella è stata chiamata ad affrontare la prova di coraggio, con protagonisti alcuni uccelli rapaci. Susanna Bella ha fatto sorridere il pubblico in studio e quello da casa con una serie di doppi sensi, resi più espliciti dall’ironia di Paolo Bonolis.

Susanna Bella e la prova di coraggio a Ciao Darwin

Per la prova di coraggio l’attrice Susanna Bella è stata immersa nella sabbia, con solo la testa in superficie. “Mi fa male, l’imbracatura è stata piazzata sul piercing che ho lì in mezzo”, ha detto subito la pornostar. La rappresentante degli shock ha dovuto prima “affrontare” un pericoloso avvoltoio che ha mangiato alcuni pezzetti di carne davanti ai suoi occhi. “Ho paura Paolo, ma quell’uccello è così grosso”, ha commentato, dando la possibilità a Bonolis di piazzare alcuni esilaranti doppi sensi. Poi un falco si è posato sulla sua testa: “Lo sento, lo sento”, ha ripetuto con tono spaventato. “Continui a fare dei versi che è la parte che le viene naturale”, ha ribattuto il conduttore. Alla fine la performance dell’attrice e dei suoi compagni ha permesso alla squadra shock di vincere la puntata. Susanna Bella prima di diventare una pornostar lavorava come ragazza immagine nelle discoteche di Milano, Brescia, Desenzano del Garda fino al Billionaire di Briatore. Clicca qui per vedere la prova di coraggio di Susanna Bella a Ciao Darwin



