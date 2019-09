Susanna Biondo, chi è moglie Fiorello/ “Grazie a lei sono di nuovo un uomo normale”

Susanna Biondo è più di una moglie per Fiorello: è la roccia che gli dà forza, pur restando in ombra. A differenza del marito, non ama i riflettori, ma proprio la sua riservatezza ha permesso a Fiorello di bilanciare la vita privata con la sua carriera. Non si sa molto di lei, se non che è nata il 21 aprile 1965, è laureata in Economia e Commercio e lavora nell’azienda di famiglia. Si occupa infatti di doppiaggio e post-produzione, ma fa anche la mamma a tempo pieno. Ha due figlie: Olivia, nata da una relazione precedente, e Angelica, con il suo attuale marito. In occasione della sua ospitata nel programma di Raffaella Carrà “A parlare comincia tu”, Fiorello ha parlato di sua moglie Susanna Biondo. «Non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo. Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole». Il matrimonio va rivalutato dunque. «È uno stimolo a impegnarsi di più. È bello tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta».

SUSANNA BIONDO, MOGLIE FIORELLO “GRAZIE A LEI SONO DI NUOVO UN UOMO NORMALE”

Susanna Biondo e Rosario Fiorello stanno insieme dal 1996. I due hanno costruito una relazione solida che resiste al passare del tempo. Quando si sono conosciuti, lui era agli albori del successo: faceva cantare il pubblico con il suo Karaoke. Dopo sette anni di convivenza, sono convolati a nozze. Si sono sposati nel 2003 e il matrimonio è stato organizzato proprio seguendo i desideri di Susanna Biondo. Ha rispecchiato infatti la sua personalità. La cerimonia è stata privata e intima, infatti ci sono stati solo 18 invitati. Niente a che vedere con i grandi matrimoni vip degli ultimi tempi. Del resto si è trattato di un rito che doveva consacrare un amore profondo che esisteva già da tempo. La timidezza di Susanna Biondo si evince anche dal fatto che non ha profili social. Non manca nelle foto di coppia che il marito Fiorello condivide, ma preferisce non dare alcuna dimostrazione pubblica. E al marito va bene così. «Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, devo dire grazie solo a Susanna».

