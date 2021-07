Susanna Biondo e Angelica, mogli e figlia Fiorello/ “Un uomo normale grazie a loro”

Scopriamo chi sono Susanna Biondo e la figlia Angelica nata dal loro matrimonio

Susanna Biondo e Angelica sono la moglie e la figlia di Rosario Fiorello, lo showman siciliano protagonista di una bellissima intervista di Raffaella Carrà nel programma “A raccontare comincia tu”. Un grande amore quello che lega Fiore a Susanna che si sono incontrati nel 1996, anno in cui lo showman viveva un momento di grandissimo successo. L’arrivo di Susanna è arrivato nel momento giusto per l’artista siciliano che, in una vecchia intervista, ha confessato: “avevo fidanzate da rotocalco e storie da una botta e via.

Susanna Biondo, moglie di Fiorello/ Un amore scattato nel lontano 1996

Non parlavo più con nessuno, tiravo cocaina”. Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, devo dire grazie solo a Susanna”. Un incontro che gli ha cambiato la vita in meglio al punto che Fiorello ha deciso anche di convolare a nozze con Susanna, una donna dal carattere tosto e molto molto riservata e discreta. Proprio il suo carattere così schivo e lontano dalle luci della ribalta hanno attirato e conquistato lo showman siciliano che nel 2003 ha sposato la sua amata con una cerimonia semplicissima.

SANREMO 2021/ Sono solo canzonette, appunto, e ben venga: ogni tanto ci fa bene così

Fiorello e il rapporto con le figlie: “non riesco ad arrabbiarmi con loro”

Intervistato da Vanity Fair, Fiorello ha speso una lancia a favore del matrimonio dichiarando: “non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo. Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole. E invece no. Il matrimonio va rivalutato, è uno stimolo a impegnarsi di più. È bello tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta”. Dal matrimonio e dall’amore con Susanna Bionda nel 2006 è nata Angelica, la figlia. Il nome, infatti, è stato scelto da Oliva Testa, la prima figlia di Susanna Biondo con cui ha un rapporto bellissimo. Parlando proprio delle figlie e del rapporto che ha con loro ha rivelato: “non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie. Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono” e su Oliva ha aggiunto “quando se ne esce con la solita frase, banalissima, “Tu non sei mio padre”, io sorrido e le rispondo: “È vero, non sono il tuo padre naturale. Sono il tuo padre frizzante””.

LEGGI ANCHE:

Fiorello gag choc:"Il Gorilla ce l'ha di 2 cm"/ Il sess* degli animali a Sanremo: gelo in studio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA