Susanna Biondo, la moglie di Fiorello/ chi è la donna che gli ha rapito il cuore

Chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello?

Il Festival di Sanremo è alle porte, e Fiorello è stato nuovamente riconfermato al fianco del suo amico Amadeus. Intorno alla sua vita privata c’è molta curiosità, in particolar modo intorno a Susanna Biondo, la sua amatissima moglie. I due hanno cominciato a frequentarsi nell’ormai lontano 1996 e, da allora, non si sono più lasciati. La loro è una relazione solida e duratura, che non ha risentito del tempo. Su Susanna Biondo non si hanno molte informazioni, in quanto non è un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo. Ha sempre dimostrato, nel corso degli anni, di essere una persona riservata, che non desidera apparire sotto i riflettori.

Malattia Fiorello: "tumore con 7 masse..”/ Il dramma: “salvato da solerzia medico”

Alcune informazioni, tuttavia, permettono di ricostruire una breve biografia. Susanna Biondo è nata il 21 aprile 1965 sotto il segno del Toro, e ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio. Il suo lavoro è ben distante da quello del marito, in quanto laora nell’azienda di famiglia da molti anni, occupandosi di servizi di doppiaggio e di post-produzione. Alla carriera di professionale affianca quella di mamma di due bambine, Olivia, nata dalla precedente relazione, e Angelica, figlia di lei e Fiorello.

Fiorello e Pino Daniele, duetto su "Napule è"/ Video, Rosario: "Fu un onore"

Il matrimonio tra Fiorello e Susanna Biondo

Il matrimonio tra Fiorello e Susanna Biondo si è tenuto nel 2003, dopo sette anni di convivenza. Una cerimonia intima e privata, che ha visto la presenza di solo diciotto invitati. La damigella fu la figlia di lei, Olivia, divenuta a tutti gli effetti parte della famiglia costruita con Fiorello. Al tempo, il comico aveva chiesto ai fotografi di non immortalarli, in quanto desiderava fortissimamente che quel momento rimanesse intimo, solo per la sua famiglia.

Non si sa se Susanna Biondo sarà presente al Festival, ma una cosa certa è che lo sosterrà in ogni caso. Tempo fa Fiorello aveva dichiarato, come riportato da Dilei.it: “Se sono tornato ad essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”. Di amori così, ce ne sono davvero pochi e la loro relazione si è sempre dimostrata ferreamente salda.

Fiorello parla alla bara di Raffaella Carrà: "Eccola la regina"/ L'addio commosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA