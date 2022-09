Susanna di Un Posto al sole muore/ L’attrice Agnese Lorenzini piange dopo la puntata: l’addio

Susanna di Un Posto al sole muore: l’addio commosso dell’attrice

Un posto al sole, la celebre soap di Rai3, ha visto recentemente la morte di Susanna. La ragazza è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco esploso da Lello Valsano, poi ricoverata d’urgenza. Sembrava essersi ripresa un po’, tanto da sposare il compagno Niko, poi però le cose sono precipitate e Susanna è morta. Un vero e proprio dramma che nelle ultime ore ha suscitato la commozione di molti, compresa l’attrice che interpreta Susanna.

“Vi voglio bene assai”, ha scritto in una Instagram story Agnese Lorenzini, l’attrice che nella soap interpreta Susanna. In lacrime, l’attrice si è mostrata provata da questo addio, poi accompagnato dai messaggi social dei suoi colleghi d’avventura. Primo tra questi proprio Luca Turco, che in UPAS interpreta il suo Niko.

Un posto al sole: l’addio di Niko e Viola a Susanna

“Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci… – ha scritto l’attore che lo interpreta – Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. È stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre!”.

Anche Viola, l’attrice Ilenia Lazzarin, ha salutato la collega con un messaggio sui social: “È stato bellissimo condividere con te questo ‘palco’ , emozionante, avvincente, a volte turbolento, a volte intimo e riflessivo. Sei una bravissima attrice oltre che una bellissima ragazza, talentuosa e determinata. – ha scritto – Se guardare una fiction è come sognare, e morire nei sogni allunga la Vita, ti auguro una lunga, intensa e piena carriera, fai tutto ciò che il tuo cuore desidera!!! Grazie Agnese, spero di incontrarti presto su un altro set, e tranquilla la prossima volta muoio io. Facciamo un po’ per ciascuno. In bocca al lupo.”











