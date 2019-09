Susanna Messaggio ricorda Mike Bongiorno/ “Non sei mai andato via, ci parliamo”

Domenica 8 settembre ricorrerà il decennale della morte del grande Mike Bongiorno, il re dei quiz e presentatore amatissimo dal popolo italiano. In questi giorni sono numerosi i personaggi della televisione che stanno dedicando un pensiero a “Mister Allegria!”, fra cui Susanna Messaggio. La 56enne milanese, per anni volto noto di Mediaset, ha potuto lavorare proprio con il grande Mike in numerosi programmi, come ad esempio lo storico TeleMike ma anche Superflash e Bis. Anche per questo ha voluto rivolgere un pensiero al conduttore, e lo ha fatto pubblicando un’immagine sulla propria pagina Twitter: “In questi giorni parlano tutti di te. Anche chi ti conosceva poco. Non sanno che per me non sei mai andato via e che ci parliamo. Con Allegria”. Un pensiero profondo che non nasconde una frecciatina verso coloro, che forse solo oggi, si ricordano di Mike.

SUSANNA MESSAGGIO RICORDA MIKE BONGIORNO

Chissà che forse non vi sia anche un pizzico di amarezza nelle parole della Messaggio, come sottolinea l’edizione online de IlGiornale, per il fatto di non essere stata invitata alle numerose serate in programma in questi giorni per ricordare Mike Bongiorno. A riguardo va ricordato come questa sera, giovedì 5 settembre, andrà in onda su Canale 5 uno speciale del Maurizio Costanzo Show che sarà condotto in via eccezionale da Gerry Scotti, che il Re de Quiz designò anni addietro come il suo grande erede. Il conduttore di “Caduta Libera” leggerà una serie di aneddoti del grande Mike e discuterà con ospiti del calibro di Pippo Baudo, storico “rivale” di Bongiorno, ma anche Antonella Elia e Paola Barale, vallette del compianto presentatore, Simona Ventura, che invece partecipò come concorrente ad una puntata di Tele Mike, nonché Vittorio Sgarbi e quello che da molti è considerato il più grande imitatore di Mike, Massimo Lopez. Insieme a loro, infine, uno dei tre figli, Nicolò Bongiorno.

