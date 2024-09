SUSANNA RECCHIA SCOMPARSA DA MIANE: TROVATA LETTERA D’ADDIO

Il timore è che la scomparsa di Susanna Recchia con la figlia di tre anni si concluda con una tragedia, perché la 45enne di Miane (Treviso) ha lasciato a casa una lettera d’addio in cui annuncia di volersi suicidare. A trovare le cinque pagine su un tavolo è stato il compagno della donna, che ha allertato subito la polizia affinché venissero avviate le ricerche. Si era recato a casa per prendere al figlia, ma non ha trovato né la bambina né la mamma. La donna, comunque, da tempo aveva a che fare con una condizione di disagio psicologico, anche perché era in corso la separazione dal compagno.

Valeria Bartolucci vs Manuela Bianchi, video scontro a Quarto Grado/ "Hai manipolato me e Louis Dassilva!"

L’auto è stata trovata in un piazzale di un bar vicino al ponte di Vidor, all’interno non sono emerse tracce significative e dirimenti. Non sono stati trovati cellulare e portafoglio con i documenti, in quanto la donna li aveva lasciati a casa. Gianpaolo Bottacin, l’assessore regionale alla Protezione civile, ha spiegato che le ricerche di mamma e figlia si concentreranno sulla zona, anche se la scoperta della lettera fa pensare a un triste epilogo.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 14 settembre 2024/ Le cinquine delle ore 20.30

MAMMA SCOMPARSA CON LA FIGLIA: RICERCHE IN CORSO

Sono ore di apprensione, dunque, in provincia di Treviso per la scomparsa di Susanna Recchia, che si è allentata da casa sua a Miane con la figlia. Nella lettera avrebbe annunciato il suo suicidio. Sono scattate le ricerche in zona, la stessa dove qualche mese fa è stato trovato il corpo senza vita di Alex Marangon, il 25enne di Marcon che aveva preso parte a un rito sciamanico, anche con l’ausilio di un elicottero, quindi sono stati esaminati i video delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private, oltre ai dispositivi di riconoscimento automatico della targa che sono dislocate nel territorio.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 14 Settembre 2024

Le ricerche si sono concentrate anche nella zona della Sinistra Piave, da Miane a Cison di Valmarino, ci sono stati sorvoli sul fiume e ricerche via terra che finora non hanno portato ad alcun risultato. A parte il ritrovamento dell’auto nella zona di Covolo, non sono emerse altre novità in merito alle sorti della 45enne e della figlia di 3 anni.