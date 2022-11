Sveva Alviti, compagna Anthony Delon/ “Grande amore. Nozze? Solo rinviate, perché…”

SVEVA ALVITI E’ ANCORA LA COMPAGNA DI ANTHONY DELON?

Sveva Alviti è ancora la compagna di Anthony Delon? Questo pomeriggio il figlio del grande Alain Delon sarà uno degli ospiti d’onore della decima puntata stagionale di “Domenica In” e nel corso della lunga chiacchierata l’attore francese, oggi 58enne e fidanzato con la collega italiana Sveva Alviti, parlerà non solo del suo ultimo libro “Dolce e crudele. La mia famiglia, la mia storia” con la padrona di casa, Mara Venier, ma anche della sua vita privata: infatti l’anno scorso è scomparsa Nathalie Delon, sua madre oltre che l’unica donna portata sull’altare da papà Alain e con cui questi ha continuato ad avere rapporti nonostante il divorzio avvenuto dopo solamente pochi anni di convivenza.

Tuttavia negli ultimi tempi il gossip su Anthony Delon si è riacceso per via della sua movimentata vita sentimentale: infatti il figlio di Alain, dopo essere convolato a giuste nozze nel lontano 2006 con Sophie Clerico, dalla quale aveva avuto due figli, mentre da una precedente relazione aveva avuto la sua terza figlia, la modella e attrice parigina Alyson Le Borges, nata invece nel 1986. Cosa sappiamo invece di Sveva Alviti, 38enne attrice e modella originaria di Roma che da qualche tempo fa coppia fissa con Anthony Delon? Classe 1984, dopo aver esordito 17enne nel mondo dello spettacolo come modella per alcune importanti griffe di moda, ha cominciato a studiare recitazione: non solo alcuni ruoli a Broadway ma, col tempo, anche le prime parti di un certo rilievo al cinema con registi del calibro di Edoardo Leo e al fianco pure di Gérard Depardieu.

SVEVA ALVITI, “ANTHONY? UN GRANDE AMORE: PRONTA PER IL MATRIMONIO E…”

La svolta arriva però nel 2016 quando è protagonista del biopic “Dalida” di Lisa Azuelos, ruolo per il quale ottenne anche una nomination ai Premi César francesi. Oggi che il suo nome è conosciuto anche Oltralpe e la sua relazione con Anthony Delon è sotto oramai la lente d’ingrandimento del gossip, sappiamo che Sveva Alviti vive a Parigi col suo compagno : l’ufficializzazione della loro storia d’amore era arrivata però solamente nel settembre del 2020 quando la Alviti aveva pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto assieme al figlio di Alain Delon, confermando di fatto dopo tanti rumors che era fidanzata effettivamente con lui. Da allora molti si aspettavano pure i fiori d’arancio e nonostante tra di loro vi siano quasi vent’anni di differenza…

Intervistata a tal proposito da Candida Morvillo sul blog che la giornalista tiene sul sito del Corriere della Sera, Sveva Alviti ha affrontato proprio questo punto, ovvero le nozze che da allora (sono passati due anni, NdR) ancora non sono state annunciate: “Sono successe tante cose difficili: personali, non di coppia” ha tenuto a precisare però subito l’attrice italiana, riferendosi alla morte della madre di Anthony, Nathalie, nel 2021 e senza contare l’incidenza che ha avuto anche sulle loro vite la pandemia da Covid-19. “Queste cose non ci hanno dato la libertà emotiva e psicologica di celebrare l’amore come si deve” prosegue e alla domanda se oltre al matrimonio arriveranno anche dei figli la diretta interessata replica di “essere pronta” e che le piacerebbe tantissimo. E il messaggio che una volta Anthony aveva affidato ai social e che annunciava la fine del loro amore? “Messaggio cancellato: era un momento particolare, subito passato” ha replicato.











