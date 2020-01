SVEVA SAGRAMOLA/ “Mamma a 45 anni, mio marito Diego Dolce… ” (Vieni da me)

Della vita privata di Sveva Sagramola si sa davvero poco. La conduttrice di Vieni da me, normalmente molto schiva e riservata, ha raccontato i dettagli del suo privato a Vieni da me. Aprendo i cassetti della sua vita insieme a Caterina Balivo, Sveva Sagramola ha parlato del suo amore con Diego Dolce, l’uomo che ha conquistato il suo cuore dopo una serie di delusioni sentimentali. A 39 anni, nel momento in cui pensava che non avrebbe più trovato un uomo con cui costruire un futuro insieme, Sveva s’innamora di Diego che stravolge tutta la sua vita. . “Mio marito Diego è argentino e l’ho conosciuto quando avevo 15 anni durante il mio primo viaggio in Argentina dove mia madre viveva da 20 anni. Io l’ho incontrato quando sono andata in Argentina per conoscere alcuni miei cugini. Lo conobbi perchè era un amico di mio cugino Paolo che a cui sarò eternamente grata”, spiega Sveva.

SVEVA SAGRAMOLA: “SONO DIVENTATA MAMMA A 45 ANNI”

Dopo il primo incontro, tra Sveva Sagramola e Diego Dolce non accadde nulla. Tuttavia, il destino li voleva insieme e, a distanza di anni, qualcosa cambiò. “Poi lo rividi durante il mio secondo viaggio quando avevo trent’anni, ma anche in quel caso non accadde nulla. Nel frattempo, Diego era venuto a vivere in Europa, ma dopo una serie di batoste, non avevo più aspettative. Mio cugino Paolo ci mise nuovamente in contatto e io ero leggera e mi sono divertita con Diego. Mi sono sposata a 41 anni e sono diventata mamma a 45 anni”, racconta. “Com’è stato diventare mamma di Petra a 45 anni?”, chiede Caterina Balivo. “Ho capito che le cose nella vita succedono quando le cose devono capitare. Per me la maternità è stata una cosa naturale. Io che sono una persona molto ansiosa, sono stata una madre tranquilla. Mi veniva naturale curarla, accompagnarla”, confessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA