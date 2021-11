Svizzera, ipnosi per convincere gli scettici del vaccino/ “Quelli che hanno paura…”

La Svizzera farà scattare a partire da oggi una campagna di vaccinazione anti covid di massa, e fra i metodi previsti per convincere i più scettici, anche quello dell’ipnosi. Come sottolineato dai colleghi dell’AdnKronos, il motto utilizzato per una campagna su cui il governo elvetico ha investito circa 100 milioni di franchi, è “Ogni vaccinazione conta”, e l’obiettivo è ovviamente quello di far aderire il più possibile la popolazione locale alla somministrazione. Fra concerti, un villaggio vicino a Zurigo, vaccinazioni in autobus e sul battello del Reno, prevista anche, come detto sopra, la possibilità di sottoporsi al vaccino sotto ipnosi. «Le persone che hanno paura delle siringhe possono essere vaccinate sotto ipnosi breve», si legge in un comunicato diramato dal Governo appenzellese. Si cercherà in particolare di convincere gli indecisi, quelli che restano storicamente il maggior problema per un governo che punta ad una vaccinazione di massa e pressochè totale.

Un evento in pompa magna e lo si capisce anche dalle circa ottanta personalità fra cultura, sport, politica ed economia, pronte a scendere in campo e a metterci la propria faccia in favore della causa, inoltre, previsto anche un tour di concerti con Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu, Kunz, Baschi, Anna Rossinelli e Sophie Hunger. Ci saranno poi dei veri e propri laboratori mobili, con vaccinazioni su autobus, come detto sopra, ma anche sui camion e varie squadre mobili, quindi i tram e il già sopracitato battello sul Reno.

IN SVIZZERA IL VACCINO ANTI COVID SOTTO IPNOSI: GLI EVENTI PREVISTI

Presso la stazione centrale zurighese vi sarà invece un vero e proprio villaggio del vaccino, mentre in alcune località, a chi si sottoporrà al siero verranno offerte specialità culinarie come le castagne, caffè, berline, il vino caldo o i the speziati.

Inoltre ci sarà anche una lunga notte del vaccino in varie località, con la possibilità quindi di sottoporsi al siero anche in notturna, e nel canton Lucerna le persone non dovranno nemmeno uscire di casa, in quanto le famiglie o gruppi di persone di almeno cinque componenti, potranno prenotare un team di vaccinazioni a domicilio. Ad Appenzello Esterno, invece, ci sarà una specie di servizio taxi totalmente gratuito, che si recherà presso le case della gente e porterà poi la stessa presso i centri di immunizzazione.

