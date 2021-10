Video/ Lituania Svizzera (0-4): highlights e gol, i rossocrociati calano il poker

VIDEO LITUANIA SVIZZERA (0-4): POKER ROSSOCROCIATO

Allo Stadio LFF di Vilnius la Svizzera supera in trasferta la Lituania per 4 a 0: ecco allora il video di Lituania Svizzera, per le qualificazioni Mondiali 2022. Nel primo tempo le due compagini sembrano partire entrambi molto forte affrontandosi a viso scoperto e rispondendosi l’un l’altra a cominciare dal tentativo impreciso tentato dai padroni di casa di mister Ivanauskas al 3′, quando il colpo di testa di Lasickas non ha inquadrato lo specchio della porta avversaria. Gli ospiti allenati dal commissario tecnico Yakin replicano al 4′ con un tiro Zuber facilmete parato così come lo spunto di Shaqiri viene respinto al 7′.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Poker Svizzera! Diretta gol

Lo stesso Lasickas si rivede con scarso successo al 10′ e sul fronte opposto Embolo non batte l’estremo difensore casalingo al 14′. I minuti scorrono sul cronometro e gli elvetici paiono lentamente in grado di aggiudicarsi le redini del match tanto da riuscire a passare in vantaggio verso il 31′ grazie alla rete messa a segno da Embolo, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Shaqiri. Il raddoppio arriva al 42′ per merito del gol siglato da Steffen, su suggerimento di Schar, e nel finale c’è spazio pure per il bis di Embolo, bravo a completare la doppietta personale al 45′ di nuovo con l’aiuto di Shaqiri.

Diretta/ Inghilterra Ungheria (risultato finale 1-1): i magiari resistono

VIDEO LITUANIA SVIZZERA: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Lituania Svizzera andiamo ora a parlare del secondo tempo. Nella ripresa l’atalantino Freuler spara largo al 51′ e Steffen manca la doppietta di testa al 52′ prima che Girdvainis faccia altrettanto per i lituani al 55′. Il suo collega Satkus non combina di meglio al 58′ e sia Shaqiri che Embolo falliscono diverse chances tra il 62′ ed il 64′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa il subentrato Gavranovic a chiudere i conti in maniera definitiva nel recupero al 90’+4′ con la complicità di Itten. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro portoghese T. Martins non ha estratto alcun cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due Nazionali scese in campo sul terreno di gioco. I tre punti conquistati lontanto dalle mura amiche in questo settimo turno permettono alla Svizzera di salire a quota 14 nella classifica del gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 mentre la Lituania non si muove, rimanendo ferma con i suoi 3 punti.

Diretta/ Portogallo Lussemburgo (risultato finale 5-0): Cristiano Ronaldo fa cinquina

VIDEO LITUANIA SVIZZERA: IL TABELLINO

Lituania-Svizzera 0 a 4 (p.t. 0-1)

Reti: 31′, 45′ Embolo(S); 42′ Steffen(S); 90’+4′ Gavranovic(S).

Assist: 31′, 45′ Shaqiri(S); 42′ Schar(S); 90’+4′ Itten(S).

LITUANIA (4-2-3-1) – Setkus; Baravykas, Satkus, Girdvainis(89′ Gaspuitis), Barauskas; Slivka(46′ Verbickas), Megelaits(89′ Armanavicius); Lasickas, Cernych(83′ Veliulis), Novikovas; Laukzemis(46′ Kazlauskas). Allenatore: Valdas-Augustinas Ivanauskas.

SVIZZERA (4-2-3-1) – Sommer; Widmer, Schar, Elvedi, Ri. Rodriguez(46′ Garcia); Sow, Freuler; Steffen(67′ Fassnacht), Shaqiri(76′ Gavranovic), Zuber(67′ Vargas); Embolo(89′ Itten). Allenatore: Murat Yakin.

Arbitro: T. Martins (Portogallo).

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI LITUANIA SVIZZERA (da sportmediaset)



© RIPRODUZIONE RISERVATA