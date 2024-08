Swarm – Lo sciame, diretto da Irwin Allen

Giovedì 8 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film di fantascienza-orrore del 1978 dal titolo Swarm – Lo Sciame.

La pellicola è diretta dal regista Irwin Allen, conosciuto nel settore con il soprannome di “The Master of Disaster” (Il maestro del disastro), per i suoi progetti cinematografici di genere catastrofico. Le musiche hanno invece la firma del compositore e direttore d’orchestra Jerry Goldsmith, vincitore nel 1977 del Premio Oscar per la colonna sonora de Il presagio.

Il protagonista del film Swarm – Lo Sciame è interpretato dal celebre attore britannico Michael Caine, diventato famoso a livello internazionale negli anni ’60 per la sua interpretazione in Alfie (1966) di Lewis Gilbert, e più recentemente per il ruolo del maggiordomo di Bruce Wayne/Batman nella trilogia del cavaliere oscuro.

Al suo fianco l’attrice statunitense Katharine Ross, famosa per il ruolo di Elaine nel film cult Il laureato con Dustin Hoffman, e l’attore statunitense Richard Widmark, interprete di alcuni grandi film tra gli anni ’50 e ’60, come La tua bocca brucia (1953) con Marilyn Monroe, Ultima notte a Warlock (1959) con Henry Fonda edAnthony Quinn, e Assassinio sull’Orient Express (1974).

Nel cast anche l’attore e cantante Richard Chamberlain, conosciuto a livello internazionale per la sua interpretazione come protagonista nella miniserie televisiva Uccelli di rovo (1983).

La trama del film Swarm – Lo sciame: api assassine

Swarm – Lo sciame parte da un segnale d’allarme che porta il generale Slater e il maggiore Baker a giungere in modo solerte nella base militare segreta del Texas per fare luce su quanto sta accadendo. Arrivati sul posto, i due militari scoprono che quasi tutti i presenti sono morti, salvo sei uomini che sono riusciti a sopravvivere grazie alle cure della dottoressa Helena Anderson.

Nella base è presente anche uno scienziato, l’entomologo Brad Crane, che da tempo segue i movimenti di uno sciame di una particolare razza di api, conosciute come api assassine, che sono partire dall’Africa, per poi spostarsi in Brasile e arrivare in poco tempo negli Stati Uniti.

Dalla Casa Bianca arriva l’ordine immediato di porre Crane a capo della missione, nonostante i due militari non vedano di buon occhio la sua figura, e lo scienziato fa arrivare sul posto il celebre collega Walter Krim e alcuni suoi fidati collaboratori.

Il gruppo di studiosi tenta di inventare un vaccino per contrastare la puntura di queste api, ma Kirm muore proprio provando su sé stesso il siero.

A questo punto Baker e Slater approfittano della situazione per tornare al comando del progetto, così da agire non più in modo scientifico ma utilizzando qualunque tipo di mezzo militare.

I militari danno ordine di distruggere la città di Houston, ma nonostante il luogo venga raso al suolo, lo sciame riesce ad uscire incolume dall’attacco.

Crane non è però disposto ad arrendersi e, grazie ad un lampo di genio, trova un modo per debellare definitivamente le terribili api assassine.