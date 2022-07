Swarm Lo sciame/ Su Rete 4 il film con Michael Caine

Swarm Lo sciame, film di Rete 4 diretto da Irwin Allen

Swarm Lo sciame verrà trasmesso su Rete 4 oggi, venerdì 8 luglio, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola americana del 1978 il cui soggetto è stato tratto dal romanzo Lo sciame scritto da Arthur Herzog, la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da Stirling Silliphant mentre la regia è di Irwin Allen.

Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jerry goldsmith con il montaggio firmato da Harold F. Kress mentre nel cast sono presenti Michael Caine, Katharine Ross, Richard Widmark, Richard Chamberlain, Olivia de Havilland e Ben Johnson. Tra i principali protagonisti di questo film c’è l’attrice americana Katharine Juliet Ross nata a Los Angeles il 29 gennaio del 1940 e per la precisione a Hollywood da papà membro della Marina nonché collaboratore della Associated Press ossia un’agenzia di stampa internazionale.

Ha sempre guardato al mondo dello spettacolo della recitazione con particolare interesse tant’è che intraprese tra la fine degli anni Cinquanta e primi anni Sessanta un percorso formativo adeguato che la portò a esordire sul grande schermo nel 1965 con il cineasta Andrew V. McLaglen nel film Shenandoah – La valle dell’onore. Nel corso della carriera ha collaborato per pellicole di un certo che scontro di pubblico tra cui ricordiamo Una donna senza volto, Il laureato, Assassinio al terzo piano, Butch Cassidy, Amore e violenza, La fabbrica delle mogli, La nave dei dannati, Il testamento, Donnie Darko e Obiettivo mortale.

Swarm Lo sciame, la trama del film

In Swarm Lo sciame un battaglione di soldati americani guidato dal Maggiore Baker viene inviato dal Generale Slater presso una base missilistica che sembra essere stata attaccata da un nemico al momento sconosciuto capace di distruggere tutto e tutti. Il maggiore dopo aver effettuato alcune valutazioni nella location, individua un furgone che non è di proprietà dei militari che potevano avere accesso alla base. Infatti si tratta di un certo Bradford Crane, uno scienziato che dovrà spiegare il perché della tua presenza presso la base.

Nel frattempo lo stesso Slater ordina ad alcuni elicotteri di seguire una strana macchia che appare sui radar e che non viene evidenziata come un elicottero o qualsiasi altro mezzo militare. Quando i due elicotteri si avvicinano in maniera decisiva a quella massa, per loro grande sorpresa scoprono che si tratta di uno sciame di api assassina.

La scoperta si dimostrerà tragica perché lo sciame attaccherà anche i due elicotteri facendoli cadere e scoppiare. Questa versione verrà poi confermata dallo stesso scienziato il quale parla di api estremamente aggressive che ti sarebbero ribellate all’uomo e che vorrebbero distruggere tutto quello che incontrano.

In effetti lo sciame continuerà nella sua scia di sangue di terrore imbattendosi in una piccola cittadina dove attaccherà prima una famiglia che abita in periferia e poi le tante persone che stavano festeggiando in una tradizionale festa locale.

Nel frattempo il generale Slater sembra voler dare poco credito a quello scienziato di cui non si fida ma la cui versione verrà poi confermata anche da altri esperti del settore ed in particolare di uno scienziato che si occupa di esseri animali tra cui gli insetti che evidenzia come questa sia una sorta di guerra che da tempo lui teneva e che aveva previsto e concordando anche con Bradford Crane. Avrà così iniziò una battaglia in cui la Search degli Stati Uniti d’America si troverà ad affrontare un nemico piuttosto insolito capace di essere immune alle solite armi.

