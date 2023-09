Swatch X Blancpain, dalla partnership nasce un nuovo orologio subacqueo/ Impermeabile fino a 91 metri

Dopo il MoonSwatch, l’azienda svizzera è pronta a replicare il successo con il nuovissimo Swatch X Blancpain Scuba Fifty Fathoms: la collaborazione, con un’altra icona dell’orologeria svizzera, lancia sul mercato cinque nuovi modelli. L’orologio, nato esattamente settant’anni fa, ha rivoluzionato l’orologeria diventando il primo vero orologio subacqueo. Il Fifty Fathoms fu lanciato nel 1953 da un amante del diving per soddisfare l’esigenza di un orologio pensato proprio per l’esplorazione subacquea. In poco tempo, il Fifty Fathoms è diventato uno strumento di cronometraggio professionale scelto in tutto il mondo per le immersioni.

La nuova collaborazione con Swatch rende omaggio all’orologio da immersione grazie a cinque nuovi modelli. La collezione, denominata Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, si riferisce nel nome agli orologi subacquei del marchio, la linea Scuba. La collezione, non limitata, contiene in sé tutti gli elementi distintivi della linea Fifty Fathoms: impermeabilità, leggibilità eccezionale, movimento meccanico, lunetta girevole con meccanismo di blocco e protezione antimagnetica, come sottolinea GQ Italia.

Collezione di cinque modelli Swatch

Blancpain e Swatch hanno creato una collezione di cinque modelli Swatch ispirata alle fantasia marine. Ognuno, infatti, porta il nome di un oceano: Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean. Il Bioceramic Scuba Fifty Fathoms è impermeabile fino a 91 metri: non ha infatti perso la sua caratteristica di essere adatto all’esplorazione subacquea. Il nome Fifty Fathoms si riferisce al fathom, l’unità di misura della profondità nel mondo anglosassone: cinquanta fathom corrispondono proprio a 91 metri, ossia la massima profondità alla quale l’orologio può arrivare per essere impermeabile.

I modelli sono impreziositi da un cinturino NATO, confezionato utilizzando reti da pesca riciclate recuperate dagli oceani. Ogni orologio verrà consegnato all’interno di un esclusivo astuccio subacqueo. Gli orologi della linea Swatch X Blancpain saranno messi sul mercato il 9 settembre. La linea Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, attesa con grande entusiasmo dai fan e collezionisti, avrà un prezzo accessibile: costerà 390 euro. Gli appassionati potranno trovare questi modelli presso boutique Swatch selezionate globalmente: la vendita è contingentata a un esemplare giornaliero per acquirente. Saranno inoltre esposti in boutique Blancpain per un periodo limitato ma non saranno acquistabili in tali negozi.











