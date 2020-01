Sweetwater/ Su Rai Movie il film con Ed Harris (oggi, 13 gennaio 2020)

Sweetwater va in onda su Rai Movie oggi, lunedì 13 gennaio, dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata meno Stati Uniti d’America nell’anno 2013 con la regia che è stata curata da Logan Miller e Noah Miller. Il soggetto è stato scritto da Andrew Mackenzie mentre la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata dagli stessi registi. Il montaggio è stato realizzato da Robert Dalva, le musiche della colonna sonora sono state composte da Martin Davich mentre la scenografia porta la firma di Waldemar Kalinovski. Nel cast sono presenti Ed Harris, January Jones, Jason Isaacs, Eduardo Noriega, Stephen Root, Jason Aldean e Amy Madigan.

Sweetwater, la trama del film

Ecco la trama di Sweetwater. In una piccola cittadina del Nuovo Messico negli anni del Far West una sorta di profeta praticamente decide ogni cosa relativa alla comunità facendo leva sulla propria abilità nell’utilizzo delle armi da fuoco e soprattutto potendo disporre di alcuni scagnozzi. Il suo modo di fare è piuttosto bizzarro in quanto invocando a proprio piacimento alcuni tratti e versi della Bibbia si fa giustizia quasi come se fosse il figlio di Dio mandato sul posto. Infatti un giorno si imbatte in due stranieri e senza alcun motivo praticamente prima di uccide e poi ne occulta i cadaveri. Poco dopo per una spicciola questione con un suo vicino di casa di nome Ramirez il quale aveva osato lamentarsi del fatto che le pecore del profeta avessero invaso il tuo territorio,

lo uccide a sangue freddo. Intanto nella cittadina arriva un uomo di nome Jackson che si sostituisce allo sceriffo presente in quanto è stato inviato dal governo degli Stati d’America per scoprire qualcosa sui due individui che lo stesso profeta aveva precedentemente ucciso.

Il profeta intanto continua a fare quello che vuole all’interno della cittadina ed in particolar modo assale la povera Sara ossia la vedova di Ramirez che ovviamente è del tutto all’oscuro di come l’assassino di suo marito si è stato proprio il profeta. Il profeta violenta la povera donna per poi chiederla in moglie. Naturalmente quando questa scopre che l’assassino del marito è stato proprio l’uomo allora decide di mettere in atto la sua tremenda vendetta diventando ben presto un abile pistolera che farà della scaltrezza il proprio punto di forza. Infatti la donna dopo aver sgominato intera banda di scagnozzi del Profeta lo affronterà in una sorta di scontro finale nel quale sarà lei ad avere la meglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA