Switch off digitale terrestre: canali solo in HD/ Cosa fare per vedere televisione

La notte tra il 20 e il 21 dicembre è stato compiuto lo switch off del digitale terrestre: i canali del televisore adesso sono visibili solo in HD nei dispositivi compatibili con la nuova tecnologia e, più in particolare, al passaggio dal formato video Mpeg2 al più efficiente Mpeg4. In termini più semplici, ci sarà un miglioramento sia nella qualità del segnale che della definizione delle immagini, ma soltanto per coloro che si sono attrezzati per l’evoluzione tecnologica annunciata ormai diversi mesi fa.

Non tutti i dispositivi, infatti, supportano lo standard cosiddetto ‘Dvb-T2’ (l’acronimo sta per Digital video broadcasting – Second generation terrestrial). In molti, recentemente, hanno per questo motivo provveduto a sostituire i propri apparecchi con quelli di ultima generazione per continuare a vedere la televisione. Quelli per cui non c’è da preoccuparsi, come comunicato dal Ministero dell’economia sul proprio sito web, sono stati acquistati dopo il 22 dicembre 2018. Per quelli antecedenti, invece, dipende dal modello.

Switch off digitale terrestre: canali solo in HD, come verificare compatibilità

I telespettatori che non riescono a vedere i canali in HD dopo lo switch off del digitale terrestre nonostante abbiano un televisore che supporta lo standard cosiddetto ‘Dvb-T2’ non devono preoccuparsi. È sufficiente, infatti, effettuare una risintonizzazione delle frequenze per continuare a vedere correttamente il dispositivo. Essa, normalmente, viene effettuata di default, ma ciò potrebbe non essere accaduto. Per verificare che, dopo di ciò, tutto è stato sistemato, basta controllare che uno dei canali, dall’1 al 10, sia visibile in alta definizione.

Per coloro che invece non sanno se il loro televisore è di ultima generazione o meno, sarà possibile effettuare il medesimo procedimento. Nel caso in cui esso non vada a buon fine, in quanto persistono problemi nel visualizzare la schermata oppure il canale di test 200 non è disponibile, allora sarà necessario cambiare il proprio dispositivo oppure acquistare un decoder compatibile.











