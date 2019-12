Sydne Rome/ Bacio saffico con la signora Rossella: la Balivo… (Vieni da me)

Sydne Rome ha spizzato il pubblico di Vieni da me e Caterina Balivo baciando la signora Rossella che fa parte del cast fisso della trasmissione di Raiuno. Per dare una dimostrazione di aerobica, la Rome si è ritrovata seduta di fronte alla signora Rossella. “Se vi ritrovate così, date un bacio alla persona che è di fronte”, ha detto Sydne baciando a sorpresa la sua partner di aerobica. La cosa ha preoccupato Caterina Balivo che, avendo al proprio fianco Totò Schillaci, ha messo le mani avanti: “Io voglio fare Capodanno con mio marito, non lo posso baciare”, ha scherzato la conduttrice che, durante la coreografia, si è poi ritrovata di fronte due volte Schillaci con cui, però, non è scattato nessun bacio per buona pace del marito Guido Maria Brera (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SYDNE ROME: “HO AVUTO LA FACCIA PARALIZZATA PER UN INCIDENTE…”

La vita di Sydne Rome è cambiata per un incidente. “Ho preso la macchina dopo che era stata ferma per tre settimane. Non funzionava nulla, stavo andando a cinque all’ora, sono andata fuori strada e mi è esploso l’airbag in faccia”, racconta l’attrice che era in auto con la figlia di 8 anni che, fortunatamente, non ha riportato ferite. “Sono andata in ospedale, mi hanno ricucito la pelle e non si sono accorti che c’erano i muscoli facciali e quella parte della faccia dopo un po’ si è paralizzata e quindi 10 anni fa ho fatto una fisioterapia ed oggi sto un po’ meglio”, racconta l’attrice che, però, non si è mai fermata continuando anche a lavorare. L’attrice, infatti, racconta di essere stata troppo impegnata ad occuparsi delle sue figlie e a lavorare per fermarsi pensando a quanto accaduto. Dopo aver rivisto un filmato di diversi anni fa, infine, la Rome aggiunge: “so che sono io, ma è come rivedere un’altra persona” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SYDNE ROME: L’AMORE CON DAVID BOWIE E JULIO IGLESIAS”

Sydne Rome sfoglia l’album di famiglia a Vieni da me. Dopo aver aperto i cassetti della vita di Totò Schillaci, Caterina Balivo accoglie nel proprio studio Sydne Rome che, attraverso le foto più importanti della sua vita, ripercorre i momenti difficili, ma anche quelli felici vissuti nel corso degli anni. “Mio marito l’ho conosciuto grazie a Schillaci durante i Mondiali del 1990″, racconta l’attrice che sorprende sia la padrona di casa che l’ex calciatore, protagonista dell’intervista davanti alla cassettiera. “A questo punto apriamo la cornice dell’amore”, annuncia la Balivo che sposta l’argomento su David Bowie.”David l’ho conosciuto perchè lui mi ha chiamato per accompagnarlo a Parigi per vedere la prima del suo film e io accettai subito. Siamo stati insieme un anno. Era divertentissimo e appetitoso”, confessa l’attrice. Si passa, poi, a Julio Iglesias: “Julio era un calciatore del Real Madrid. Poi ha avuto una botta in testa, è stato in coma e quando si è svegliato ha deciso che non avrebbe più fatto il calciatore e ha cominciato a cantare”, svela la Rome.

SYDNE ROME: “PER AMORE DI MIO MARITO ROBERTO SONO DIVENTATA CATTOLICA”

A rubare il cuore di Sydne Rome, però, è stato quello che è, ancora oggi, il marito con cui vive una splendida storia d’amore da ormai 35 anni. Per il medico Roberto Bernabei, l’attrice ha anche rinunciato all’ebraismo diventando cattolica: “la famiglia di mio marito era molto credente e il fatto che io non potessi partecipare alle varie funzioni era motivo di disagio. Dopo aver studiato un anno alla Gregoriana che è un’università per preto e ho capito che è lo stesso credo e che Gesìù era una persona meravigliosa e così ho deciso di diventare cattolica per mettere armonia in famiglia“, spiega la Rome. Sydne ha anche creduto nella forza dell’aerobica portandola in Italia dopo aver visto il successo che stava ottenendo Jane Fonda negli Stati Uniti. Nello studio di Vieni da me, così, torna ad indossare i panni di insegnante facendo smaltire il pranzo natalizio alla Balivo a alla famiglia della trasmissione di Raiuno.



