Sydney Sibilia, fidanzato Greta Scarano/ “Il nostro segreto è il dialogo, ma credo..”

Non solo lavoro nella vita di Greta Scarano, protagonista della fiction “Chiamami ancora amore” e ospite della puntata del programma di Serena Bortone “Oggi è è un altro giorno” in onda oggi su Raiuno. Da due anni, l’attrice vive una bellissima storia d’amore accanto al regista Sydney Sibilia. I due si sono conosciuti grazie al lavoro e, tra un ciack e l’altro si sono innamorati. Greta Scarano e Sydney Sibilia hanno lavorato insieme sul set di due film Smetto quando voglio e Smetto quando voglio-Ad honorem. La coppia è molto riservata e condivide pochissimo della propria intimità. Tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F, Greta Scarano si è lasciata andare svelando il segreto d’amore che condivide con il compagno.

La storia d’amore tra Greta Scarano e Sydney Sibilia

Greta Scarano e Sydney Sibilia vivono una storia d’amore bella e importante. Al settimanale F, l’attrice ha svelato qual è il segreto della loro unione: “Il dialogo, ma io credo anche nello scontro: gli attriti e le piccole crisi aiutano a evolvere in maniera sana”. L’attrice, prima di legarsi all’attuale compagno, in passato ha amato attori e persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Prima di Sydney Sibilia, in particolare, ha avuto una relazione durata cinque anni con Michele Alhaique, attore e regista con cui ha anche avuto una convivenza. Lavorando a ritmi serrati, l’attrice è convinta che solo chi fa lo stesso lavoro può capire determinate situazioni. Sempre più ammirata da pubblico e critica, Greta Scarano riesce così a conciliare vita privata e carriera.

