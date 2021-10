Syria è Loredana Bertè Star in the star?/ L’identità divide i giudici ma…

Chi è Loredana Bertè a Star in the star? Per lo scontro finale con Lady Gaga

Nell’ultima puntata di Star in the Star, la posta in gioco si è alzata tantissimo, soprattutto per Loredana Bertè. I concorrenti in gara, grazie all’aiuto di truccatori e costumisti, sono davvero in simbiosi con le celebrità che imitano. La conferma è stata la presenza di Loredana Berté, per meglio dire, della Vip, perché si ha l’assoluta certezza che l’interprete sia una star dello stesso sesso dell’eterna ribelle romana, la quale ha concesso un’esibizione de Il mare d’inverno, brano scritto da Enrico Ruggeri, che ha fuorviato tutti.

I giudici durante questa esibizione hanno cercato di captare ogni piccolo indizio e a fine esibizione, ancora una volta, si sono ritrovati con delle idee diverse sull’interprete della donna. Marcella Bella dopo l’esibizione ha dichiarato: “Stasera è wow, costume fantastico, ma come ha cantato sembrava davvero Loredana”. Andrea Pucci invece si lascia andare a dichiarazione pesanti: “Sono innamorato di colei che sta dietro la maschera dalla prima puntata. Per me la finale è tra lei e Lady Gaga”.

A Star in the Star Loredana Bertè è Syria o Irene Grandi? I Dubbi

Marcella Bella e Andrea Pucci si sono trovati d’accordo nell’affermare che in questa edizione di Star in the star Loredana Bertè dovrebbe essere una cantante più giovane, sia per le qualità canore che per la capacità di stare sul palco. Tutti i sospetti ricadono su Syria che è in grado di gestire magistralmente il palco grazie alla sua esperienza nella musica dal vivo.

Claudio Amendola invece, non è d’accordo con i suoi colleghi. Per l’attore Loredana Bertè deve essere necessariamente una cantante molto abile, ma più che Syria vede nelle vesti della rocker Irene Grandi anche per via del suo animo rocker in sintonia con quello della Bertè.

