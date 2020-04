Syria vittima di ‘bullismo mediatico’/ Considerata “figlia di papà” nonostante la gavetta e quel Sanremo…

Pubblicità

La cantante romana Syria sarà una delle artiste che parteciperanno a ‘Stasera… Laura! Ho creduto in un sogno’, serata organizzata presso il Teatro Antico di Taormina per celebrare un anniversario molto importante, il ventennale nella carriera di Laura Pausini. Syria è una cantante che ha vissuto a braccetto la carriera nella generazione di Laura Pausini: vinse Sanremo nella categoria ‘Nuove Proposte’ quattro anno dopo il trionfo della Pausini con ‘La Solitudine’. Da allora Syria è rimasta una figura di spicco della musica pop italiana, anche se negli ultimi anni non è stata molto presente su un palcoscenico come i social network che offrono ormai la vetrina di visibilità principale per gli artisti. Negli ultimi giorni Syria si è fatta notare per un simpatico commento su un TikTok registrato dalla collega Anna Tatangelo, celebrando il fisico statuario dell’ex compagna di Gigi D’Alessio. Oltre ai complimenti alla cantante sorana, di Syria però non si è detto o scritto molto negli ultimi mesi.

Syria, gli ultimi inediti nel 2017

Gli ultimi inediti di Syria sono usciti nell’album 10+10 datato 2017, una raccolta in cui la cantante capitolina ha inserito anche cinque canzoni inedite oltre ad alcuni grandi successi già conosciuti. Recentemente l’artista ha avuto anche un po’ di che polemizzare con l’ambiente discografico, ricordando come l’essere figlia di un dirigente del settore non l’abbia mai aiutata e anzi l’abbia resa soggetta a quello che lei stessa ha definito ‘bullismo mediatico’, ovvero essere considerata di fatto una figlia di papà che ha avuto un’autostrada privilegiata per fare il suo ingresso nel mondo della musica. Nei fatti non è stato esattamente così, considerando che dopo la vittoria a Sanremo Syria ha dovuto fare comunque la sua gavetta, portando comunque una voce nuova nel panorama pop italiano che è sempre stato quello che maggiormente le si addice, e alla quale è tornata con gli ultimi lavori dopo una breve svolta cantautoriale.

La carriera da interprete

Partecipare a una serata come ‘Stasera… Laura! Ho creduto in un sogno‘ ha un significato particolarmente importante per Syria che è sempre stata molto attiva anche come interprete. Oltre alle sue canzoni, Syria ha amato interpretare anche successi di altri importanti artisti, spesso riuscendo a rendere versioni intense ed apprezzate di canzoni molto conosciute ma anche della scena indipendente, come accadde per la sua cover de ‘La distanza’ dei Northpole, che ebbe molto successo. Negli ultimi mesi Syria è stata anche in giro per i teatri italiani con spettacoli che hanno omaggiato artisti importanti, la scorsa estate è stato un grande successo il tour in cui la cantante romana ha portato in giro i brani di un’altra icona musicale della Capitale come Gabriella Ferri, artista amatissima che ha vissuto però una parabola professionale molto triste, arrivando fino al suicidio. Un amore, quello per Gabriella Ferri, che Syria come tante giovani cantanti romane non ha mai nascosto e mettersi nei suoi panni è stato per lei un’enorme soddisfazione.



