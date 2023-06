Tabellone Coppa Italia 2024/ I possibili accoppiamenti: Lazio Roma ai quarti, Inter Milan in semifinale

TABELLONE COPPA ITALIA 2024: QUALI BIG MATCH?

La grande novità del tabellone di Coppa Italia 2023-2024 è che… non c’è una novità. La formula rimane invariata: non esiste un sorteggio vero e proprio per accoppiare le big, e dunque il torneo seguirà il suo corso di svolgimento abituale. Vale a dire: le otto teste di serie che determineranno di fatto gli incroci dei quarti di finale saranno selezionate secondo un criterio che è quello, anche qui come al solito, del posizionamento nell’ultimo campionato di Serie A.

La testa di serie numero 1 se la prende però l’Inter che ha vinto l’ultima edizione di Coppa Italia: a cascata tutte le altre. Dunque, dal secondo all’ottavo seeding, avremo Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e Fiorentina. Fino alle semifinali le gare saranno secche, così anche la finale che verrà disputata (salvo controindicazioni) allo stadio Olimpico di Roma; dunque adesso possiamo ipotizzare gli incroci nei quarti di finale e conseguente in semifinale.

I POTENZIALI QUARTI E SEMIFINALI

Lo schema sarebbe quello classico: prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta, con la numero uno abbinata alla semifinale della quarta testa di serie. Secondo questa formula, il tabellone di Coppa Italia 2023-2024 prevede una proiezione dei quarti di finale, ovviamente escludendo eliminazioni illustri, con Inter Fiorentina, Napoli Juventus, Lazio Roma e Milan Atalanta. Il derby della capitale nei quarti di Coppa Italia sarebbe chiaramente straordinario; poi l’Inter avrebbe una potenziale stracittadina contro il Milan in semifinale (e sarebbe una graditissima prosecuzione di quelli visti in questa stagione, che sono stati ben cinque).

Dall’altra parte ci sarà la possibilità di Napoli Roma o Juventus Roma, con la Lazio che in Coppa Italia ha sempre fatto bene e dunque può certamente giocare il ruolo di squadra “incomoda”. È presto comunque per definire il tabellone di Coppa Italia 2023-2024: le sorprese non sono mai mancate – basti pensare alla Cremonese semifinalista – dunque quando si inizierà a giocare inizieremo a saperne qualcosa di più…











