Taeil cacciato dagli NCT: il cantante non fa più parte della band k-pop in seguito a un’accusa di un non meglio precisato crimine sessuale. Lo ha annunciato l’etichetta SM Entertainment con un comunicato in coreano in cui precisano di aver «riconosciuto la gravità della questione» e di aver deciso «che Taeil non può più continuare» a far parte della band. La nota riporta che la questione è stata discussa anche con lo stesso cantante «ed è stato deciso che lascerà il gruppo». L’etichetta, che in passato era stata criticata per la gestione indulgente di alcuni comportamenti scorretti dei suoi artisti, stavolta ha preso una posizione ferma.

Il cantante, comunque, sta collaborando pienamente con le indagini della polizia, ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla natura del presunto reato. A tal proposito, l’Associated Press ha riportato che la polizia ha rifiutato di commentare la questione, mentre Billboard, che ha contattato i rappresentanti del gruppo per un commento, non ha al momento ricevuto risposta.

SM DOPO L’USCITA DI TAEIL DA NCT: “SITUAZIONE GRAVE”

«Taeil è stato citato in giudizio in relazione a un caso penale che riguarda un reato sessuale. Mentre verificavamo i fatti, ci siamo resi conto della gravità della situazione e abbiamo concluso che non poteva più continuare le sue attività con il gruppo. Dopo aver discusso con lui, abbiamo deciso il suo allontanamento dalla squadra», recita il comunicato dell’etichetta discografica, che promette di fornire ulteriori dichiarazioni in merito all’andamento delle indagini.

Il cantante faceva parte anche del sottogruppo NCT127, ma la sua attività nell’ultimo anno è stata limitata a causa di un grave incidente in moto avvenuto nell’agosto 2023, per il quale è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si è preso una pausa per concentrarsi sulla riabilitazione.

A ottobre, la SM Entertainment aveva pubblicato un aggiornamento in cui si diceva che l’artista aveva ancora bisogno di «cure e stabilità» dopo l’intervento, confermando che non avrebbe potuto partecipare al Neo City – The Unity Tour degli NCT127, iniziato a novembre. L’addio del cantante arriva quasi due mesi dopo l’accusa online ad altri due membri degli NCT127 – Johnny e Haechan – di essere coinvolti in uno scandalo sessuale, cosa che SM ha negato con forza, minacciando azioni legali contro gli account dei social media che avevano fatto circolare le voci.