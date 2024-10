Il taglio cuneo fiscale 2025 potrebbe esser reso strutturale, ma prima di confermarlo si attende il fatidico giorno: martedì 15 ottobre 2024, data entro la quale il Governo dovrà inviare il Bilancio Programmatico all’Unione Europea.

Secondo i tecnici del Governo l’impatto in busta paga non sarebbe significativo, ma è chiaro che la trattenuta INPS dipenderà essenzialmente dal reddito percepito: fino a 20.000€ resta l’esenzione parziale; da 20.000€ a 35.000€ ci sarebbe un aumento della detrazione da lavoro dipendente e fino a 40.000€ potrebbe esserci la “non ammissione del taglio”.

Taglio cuneo fiscale 2025: la nuova ipotesi dal Governo

Una prima ipotesi sul taglio cuneo fiscale 2025 è scontare la quota contributiva a carico del lavoratore soltanto fino al 2029, periodo che è stato inserito per iscritto nel Piano Strutturale di Bilancio (e che l’esecutivo ha approvato a metà settembre 2024).

Nel Patto di Stabilità si legge inoltre, l’intenzione di rendere il cuneo strutturale ma soltanto per i prossimi anni previsti dal documento economico, e dunque non “a tempo indeterminato”.

Anche nell’ultimo rapporto non è mancato l’intervento di Giorgetti, che ha voluto ribadire ancora una volta: «In Legge di Bilancio rientrano principalmente le misure che ci aiuteranno a rendere strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale sul lavoro».

A queste parole va prestata attenzione: infatti nel PSB non viene affermata l’entrata in vigore del taglio già dal 2025, ma sugli effetti di queste misure e di ciò che potrebbero trasmettere a fronte di una o più variazioni.

In base alla nuova ipotesi sul taglio del cuneo fiscale 2025 si potrebbe pensare ad una misura strutturale soltanto per i redditi entro i 20.000€, fino a 35.000€ si discute su un probabile aumento della detrazione e per i redditi superiori a 35.000€ ma nel range massimo di 40.000€ un’estensione più progressiva.

Il calendario del Governo

I tempi per la manovra 2025 si fanno sempre più stretti. Entro martedì 15 ottobre 2024 il Governo dovrà mandare a Bruxelles il Documento Programmatico di Bilancio con le prime linee guida pratiche sulla copertura finanziaria.

Lo schema di Manovra ufficiale dovrebbe essere atteso tra una settimana, lunedì 21 ottobre 2024, data nella quale il Governo dovrebbe aver assicurato una copertura finanziaria pari a 25 miliardi di euro.