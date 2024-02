Tale e Quale Sanremo 2024, 2a puntata/ Diretta, concorrenti e imitazioni: Carlo Conti elegge il vincitore

Tale e Quale Sanremo, anticipazioni 24 febbraio 2024: Iva Zanicchi ospite

Tale e Quale Sanremo 2024, spin-off del celebre Tale e Quale Show, guidato con maestria da Carlo Conti, torna questa sera 24 febbraio con la seconda ed ultima puntata. Continua l’omaggio agli indimenticabili artisti che hanno reso il Festival di Sanremo un’icona della musica italiana. Undici concorrenti, affiancati dalla coppia formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, si esibiranno questa sera, reinterpretando i brani che hanno segnato la storia della kermesse canora.

A votare le esibizioni una giuria d’eccezione composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni, insieme alla sorpresa della serata, Iva Zanicchi. Avranno il compito di valutare le esibizioni e decretare il vincitore della puntata.

Tale e Quale Sanremo, i concorrenti in gara nella seconda serata gli abbinamenti

Ma quali sono i concorrenti di questa seconda puntata e chi interpreteranno? Andrea Agresti sarà Francesco Nuti; Gigliola Cinquetti sarà Patty Pravo; Ginevra Lamborghini sarà Anna Tatangelo; Lidia Schillaci sarà Annalisa; Massimo Di Cataldo sarà Lucio Battisti; Paolo Conticini sarà Fausto Leali. E ancora Pierpaolo Pretelli sarà Lazza; Silvia Salemi sarà Anna Oxa; Tiziana Rivale sarà Loredana Berté; Deborah Iurato sarà Laura Pausini, infine Virginio sarà Nek.

Infine, il momento più atteso: verrà questa sera proclamato il vincitore di questa edizione di Tale e Quale Sanremo. Il vincitore della seconda serata, proclamato dalla giuria, sfiderà questa sera chi ha vinto nella prima puntata, ovvero Alessandro Greco che si è esibito con il brano “Gli amori” di Toto Cutugno. Un duello emozionante alla fine del quale verrà scelto il vincitore assoluto del programma.

Come vedere Tale e Quale Sanremo 2024 in diretta streaming

I concorrenti di Tale e Quale Sanremo 2024 si esibiranno come sempre dal vivo e dovranno imitare il cantante con la voce, con i movimenti e ovviamente nell’aspetto. A curare musiche e arrangiamenti è Pinuccio Pirazzoli, mentre a seguire i concorrenti i coach di Tale e Quale Show. Lo show di Carlo conti può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, ogni sabato, alle 21.30 e in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche le singole esibizioni in un momento successivo alla messa in onda in tv.

