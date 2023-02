Tale e Quale Sanremo, finale/ Diretta e vincitore: Gilles Rocca tenta il colpo con Francesco Gabbani

Finale Tale e quale Sanremo: Carlo Conti pronto a proclamare il vincitore

Tutto pronto per la finale di Tale e Quale Sanremo, lo spin-off di ‘Tale e Quale Show’ dedicato al Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti conduce l’ultima puntata di questo vero e proprio evento volto a celebrare i grandi successi del festival e a proclamare vincitore colui o colei che, nel corso dei vari appuntamenti, si sarà dimostrato più somigliante all’originale.

Come sempre l’obiettivo è quello di convincere la giuria di esperti, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello (che torna dopo essere stato sostituito una settimana fa da Leonardo Pieraccioni), Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. A seguire i concorrenti in gara, come sempre, i ‘vocal coach’ Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la celebre imitatrice Emanuela Aureli.

Tale e Quale Sanremo: concorrenti in gara e assegnazioni

Chi sono i concorrenti in gara a Tale e Quale Sanremo e quali sono le assegnazioni per questa settimana? In gara ritroviamo: Bianca Guaccero, che stasera ricorderà la grande Mia Martini; Valeria Marini sarà di nuovo Patty Pravo; Stefania Orlando sarà Anna Oxa; Alba Parietti si confronterà con Alice mentre Valentina Persia avrà i panni di Elio e le Storie Tese. Sul palco anche Carolina Rey come Nada, Paolo Conticini nei panni di Eduardo De Crescenzo, Andrea Dianetti sarà invece Diodato. Ritroviamo inoltre Pierpaolo Pretelli nelle vesti di Gigi D’Alessio, Gilles Rocca (attuale primo in classifica) sarà Francesco Gabbani, Valerio Scanu interpreterà Orietta Berti e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sarà Adriano Celentano e Claudia Mori. Chi vincerà?

