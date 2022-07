Tale e quale show 12/ Cast 2022, vecchie glorie di Amici e Gf vip: i grandi esclusi

Tale e quale show ai nastri di partenza: le anticipazioni tv

Fervono i preparativi per Tale e quale show 12, in partenza il prossimo 30 settembre 2022 su Rai Uno così come annunciato da Tv, sorrisi & canzoni. Il varietà di casa Rai intratterrà i telespettatori con ben 8 appuntamenti tv e un cast di concorrenti ricco di personaggi popolari, più o meno noti al pubblico del piccolo schermo. Il cast, che intanto è stato reso pubblico a mezzo social dal conduttore del format atteso in tv, Carlo Conti, ha un numero di 11 concorrenti famosi: 5 uomini e 6 donne.

Nel parterre maschile del varietà targato Rai, abbiamo nel dettaglio l’ex concorrente e vincitore di Amici nel 2004, Antonino Spadaccino, e ancora dalla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, si metterà in gioco il sexy Gilles Rocca , che ha inoltre trionfato a Ballando con le stelle nel 2022. Il varietà- tv sulle imitazioni inoltre vedrà protagonisti anche l’attore Andrea Dianetti e l’imitatore Claudio Lauretta. Come “highlander” torna dall’edizione 2020 allo show di RaiUno Francesco Paolantoni, un vera grande novità per lo show di Carlo Conti, quella del “ripetente” nel cast dei concorrenti.

Le donne vip nel cast dei concorrenti: princess Selassié fuori dai giochi

Per ciò che invece concerne il parterre delle concorrenti donne, la trasmissione di RaiUno vedrà protagoniste Alessandra Mussolini, dopo il successo raggiunto nello showbiz Ballando con le Stelle e Il cantante Mascherato. Per la quota ex Gf vip, abbiamo la vamp biondissima Valeria Marini, che è riuscita a soffiare il posto alle candidate ex Gf vip 6 e sorelle Selassié, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié. E poi ancor l’ex Gf vip 5, Rosalinda Cannavò, Elena Ballerini, conduttrice e inviata di Mezzogiorno in famiglia, Valentina Persia, nota comica che ha partecipato alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E, a conclusione del cast anche, Samira Lui, una delle professoresse dell’Eredità, che recentemente ha presenziato anche sul palco dei David di Donatello, affiancando Carlo Conti e Drusilla Foer.

Tale e Quale Show per la nuova stagione tv in arrivo vede riconfermata anche la giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.











