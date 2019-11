Tale e Quale Show 2019, pagelle e classifica/ Lidia Schillaci e l’omaggio a Edith Piaf il top!

La seconda puntata di Tale Quale Show – Il Torneo dei Campioni ha messo in mostra i migliori talenti del programma 2019. Alla fine a portarsi a casa la puntata è stata una strepitosa Lidia Schillaci, che ha reso omaggio alla classe ineguagliabile di Edith Piaf. Ha vinto con ben ottantasette punti, mettendo d’accordo giurati e pubblico in una serata in cui la sua esibizione è stata una spanna sopra le altre. Meravigliosamente energica e credibile, si è calata al meglio nella parte esaltando una delle grandi voci della musica mondiale. Inevitabile che fosse lei ad essere premiata nella classifica finale: decisivo ovviamente il supporto della giuria, compresa Rita Pavone che alla fine è diventata un giudice aggiunto. Hanno completato il podio a pari merito Roberta Bonanno e Francesco Monte. Quarto e quinto posto per Jessica Morlacchi e Alessandra Drusian.

Classifica finale Tale e Quale Show 2019

Lidia Schillaci è al primo posto anche nelle nostre pagelle del dopo puntata, grazie ad una interpretazione straordinaria di Edith Piaf. La sua performance canora ha lasciato davvero tutti senza parola. La classifica finale prosegue con Bonanno e Monte al secondo posto, Jessica Morlacchi al quarto, quinta la Drusian, sesto Mezzancella, settimo Penna, ottavo De Marinis, nono Vernia, decima Vladimir Luxuria, undicesima Tiziana Rivale e dodicesimo Massimo Di Cataldo. Tra i top della puntata segnaliamo un Francesco Monte incredibilmente fedele a Nek. Bravissimo anche Davide De Marinis nelle sembianze di Rovazzi, così come Jessica Morlacchi nei panni di Loretta Goggi. Ci è piaciuto anche Mezzancella col suo Ligabue, anche se ha regalato serate migliori nella sua militanza a Tale e Quale Show.

Tale e quale show 2019, torneo dei campioni: i flop

Nel limbo di Tale e Quale Show 2019 abbiamo Penna con De Crescenzo. Delude invece Tiziana Rivale in Madonna, poco convincente in un ruolo molto complicato. Massimo Di Cataldo si è impegnato molto, forse non meritava l’ultimo posto della classifica ma è stato comunque meno coinvolgente rispetto ad altri concorrenti. E’ passato quasi inosservato Giovanni Vernia con Renato Carosone, abbastanza bene Alessandra Drusian con Shirley Bassey, mentre Vladimir Luxuria ha toppato la sua imitazione di Elvis Presley. Per i giurati era ok dal punto di vista del trucco, meno convincente invece la parte vocale. Dunque i due grandi flop della seconda puntata potrebbero essere identificati proprio in Luxuria e la Rivale con la sua Isla Bonita di Madonna. Benché i giurati si siano lasciati trasportare dalla coreografia, alla fine, l’hanno relegata sul fondo della classifica. Chissà se la settimana prossima riuscirà a riscattarsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA