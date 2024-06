Giulia De Lellis nel cast di Tale e Quale show 2024?/ “Contattata anche concorrente dell’Isola dei Famosi”

Tale e quale show 2024, ci sarà anche Giulia De Lellis tra i concorrenti della nuova edizione?

C’è grande attesa per Tale e Quale Show 2024, il programma condotto da Carlo Conti che tornerà in onda a partire da settembre. Visto che manca sempre meno all’inizio della nuova edizione si rincorrono le indiscrezioni sul cast che si metterà in gioco e in gara sul palco di Rai 1. Molti sono i nomi che avrebbero sostenuto i provini in queste settimane, e tra questi figura anche quello di Giulia De Lellis. Stando infatti a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, l’influencer da 5 milioni di follower sarebbe stata contattata dagli autori e, a quanto pare, avrebbe sostenuto il provino per entrare nel cast. Non sappiamo, tuttavia, al momento se l’abbia superato o meno.

Stessa cosa sarebbe accaduto per Helena Prestes, che il pubblico di Canale 5 conosce per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi dello scorso anno, mentre il pubblico di Sky la ricorderà per la sua partecipazione a Pechino Express nella squadra Italia-Brasile. Anche qui non sappiamo se il provino sia stato superato o meno.

Chi ha sostenuto il provino per Tale e quale show 2024

I nomi di Giulia De Lellis e Helena Prestes non sono gli unici che avrebbero sostenuto il provino per Tale e Quale show 2024. Negli ultimi giorni sono trapelate indiscrezioni secondo le quali ci sarebbero stati contatti tra la produzione del programma e Massimiliano Varrese, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio quest’ultimo si è reso di recente protagonista di un’intervista nella quale ha dichiarato che vorrebbe mettersi in gioco anche dal punto di vista amoroso, magari come tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi risponderà all’appello fatto dall’ex gieffino o lo vedremo invece a Tale e Quale show?











