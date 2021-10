Tale e Quale Show 2021, 6a puntata/ Diretta e classifica: chi sarà il quarto giudice?

Tale e Quale Show 2021: anticipazioni sesta puntata

Questa sera, venerdì 22 ottobre, alle 21.30 su Rai 1 appuntamento con la sesta puntata di Tale e Quale Show 2021. Il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, settimana scorsa ha raccolto davanti al televisore, dalle 21.39 alle 24.06, 4.319.000 spettatori pari al 22.5% di share. Durante la quinta puntata, a salire in cima al podio sono stati ancora una volta I Gemelli di Guidonia, che hanno interpretato i New Trolls in Quella carezza della sera. Per il trio scoperto da Fiorello è la terza vittoria dopo l’imitazione del trio Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti e dei Bee Gees. Il secondo posto è stato occupato da Dennis Fantina, l’ex di Amici di Maria De Filippi e che si è calato nei panni dei Brian Johnson degli AC/DC, mentre Pierpaolo Pretelli ha stupito tutti con la sua esibizione nei panni di Irama, conquistando il terzo posto. L’ex velino nel corso della serata ha anche potuto contare sull’importante voto social.

Le imitazioni della sesta puntata di Tale e Quale Show 2021

Tale e Quale Show 2021 ha ormai ufficialmente superato il giro di boa stagionale. Al termine del programma mancano, infatti, altri due appuntamenti, previsioni per il 29 ottobre e il 5 novembre. Al momento la classifica provvisoria vede in cima I Gemelli di Guidonia con 281 punti, seguiti da Deborah Johnson e Dennis Fantina. L’attenzione però adesso è tutta concentrata sulle nuove esibizioni che arrivano dopo una settimana di intenso lavoro da parte di tutti i concorrenti in gara.

Come annunciato in chiusura della scorsa puntata, questa sera Francesca Alotta si calerà nei panni di Mia Martini, mentre Deborah Johnson dovrà imitare Shiley Bassey. Federica Nargi sarà Romina Power, Stefania Orlando si trasformerà in Cher e Alba Parietti dovrà provare a convincere il pubblico e la giuria con la sua interpretazione di Amanda Lear. Dennis Fantina sarà Riccardo Cocciante, mentre i Gemelli di Guidonia imiteranno Il Volo. Ed ancora, si proseguirà con Biagio Izzo che sarà Angelo Branduardi, mentre l’attore Simone Montedoro vestirà i panni di Julio Iglesias. Infine Pierpaolo Pretelli proverà a replicare il successo delle scorse puntate con Cesare Cremonini e Ciro Priello interpreterà Michael Jackson.

La giuria del varietà di Carlo Conti

Oltre agli 11 concorrenti in gara, protagonisti di Tale e Quale Show 2021 sono anche i giurati. Anche stasera ritroveremo quindi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giudice a sorpresa. Settimana scorsa è tornato in studio Vincenzo Salemme, per imitare sé stesso. Come sempre l’andamento della classifica dipenderà dai loro giudizi e voti. Ricordiamo che ogni artista in gara ha la possibilità di dare la propria preferenza a un collega (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’). Da quest’anno anche il pubblico a casa ha voce in capitolo: le tre esibizioni più ‘acclamate’ sui social porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. A fine serata verrà annunciato il vincitore della puntata e la classifica provvisoria, in attesa della proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 11”.



