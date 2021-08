Tale e Quale Show 2021, cast e giuria/ Simone Montedoro concorrente, Malgioglio…

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show che prenderà il via su Raiuno dal 17 settembre in prima serata. Al timone della trasmissione ci sarà, come sempre, Carlo Conti che, sul proprio profilo Instagram, ha ufficializzato il cast. Tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2021 troveremo Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli che arriveranno direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Ci saranno anche Alba Parietti, la cantante Francesca Alotta, l’ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi, la cantante e figlia di Wess, Deborah Johnson, Biagio Izzo, il cantante e vincitore di “Saranno Famosi”, la prima edizione di Amici, Dennis Fantina, Ciro Priello dei The Jackal e i Gemelli di Guidonia. L’ultimo grande nome è quello di Simone Montedoro, l’amarissimo Capitano Tommasi di Don Matteo. Le novità, però, riguardano anche la giuria.

Tale e Quale show 2021: Cristiano Malgioglio in giuria e una sorpresa

Novità anche nella giuria di Tale e Quale Show 2021. Se nelle ultime edizioni il compito di giudicare le esibizioni dei concorrenti di Tale e Quale Show è stato affidato a Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, nell’edizione 2021 ci saranno ancora la Goggi e Panariello, ma la grande novità riguarda la presenza di Cristiano Malgioglio che sostituirà Vincenzo Salemme. Carlo Conti, tuttavia, ha annunciato un’ulteriore sorpresa per il pubblico che, tuttavia, sarà svelata solo durante la conferenza stampa di presentazione del programma, prevista per il 15 settembre. La sorpresa potrebbe riguardare Antonio Mezzancella il quale, secondo un’indiscrezione di TvBlog, dovrebbe tornare nel programma di Raiuno dopo essere stato concorrente.

