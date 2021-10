Tale e quale show 2021, pagelle 7a puntata/ Ciro Priello e Stefania Orlando il top, Pretelli sfiora il podio

Pagelle della semifinale di Tale e quale show 2o21

La settima puntata di Tale e quale show 2021 si è chiusa ancora una volta nel segno di Ciro Priello che questa sera aveva una fan speciale tra il pubblico ovvero la moglie Maura Iandoli che si è emozionata alla proclamazione di Conti come vincitore della semifinale. L’imitazione che ha fatto di Massimo Ranieri era da “Oscar” e sommato all’ottimo trucco lo hanno calato pienamente nella parte. Il livello della serata è stato veramente altro perchè i primi 4 della classifica avrebbero meritato pienamente di vincere questa puntata. Meno roboante rispetto le precedenti puntate di Tale e quale show 2021 l’apporto di Malgioglio (voto 5) e le sue gag, oramai il cantautore è forse diventato un po’ la caricatura di se stesso forzato in questo ruolo di giudice “cattivo” che ogni tanto sa di già visto. Impeccabile e fondamentale come sempre l’apporto di Loretta Goggi (voto 8) che da quell’alone di credibilità alla giuria di Tale e quale show 2021. Come sempre è elegante nei modi e attenta a non ferire nessuno nei giudizi anche se sempre obiettivi. È risultato invece pesante e non divertente il quarto giudice di oggi (voto 3), il “Lapo” di Tale e quale show, che continuava a commentare ripetendo sempre le stesse battute o quasi le esibizioni senza aggiungere nulla al programma.

I concorrenti, l’analisi delle esibizioni puntata 29 ottobre di Tale e quale show

Ciro Priello voto 9, una prestazione stellare quella di stasera. Va riconosciuto che si è proprio superato ritrovando la via della vittoria. Prova che convince a tutto tondo ed ha colpire è la sua immedesimazione nei panni di Massimo Ranieri. I Gemelli di Guidonia voto 8, sono una garanzia di qualità e il podio sembra essere casa loro oramai. Va detto però che il trucco questa volta non ha dato quell’effetto in più che avrebbe giovato all’esibizione. Oramai che sanno cantare bene e che sono dotati di grandissimo talento lo sappiamo e come dicevano nella clip di presentazione del loro numero di questa sera “avranno mai un punto debole?”. Stefania Orlando voto 8, del trucco che dire era una sosia di Fiorella Mannoia, questa sera aiutata anche dal suo fisico. Tra movenze e voce, a parte forse qualche incertezza, ha veramente incantato. Forse troppo severo nel giudizio Malgioglio.

Pierpaolo Pretelli voto 7.5, la scoperta forse di questo Tale e quale show. Con Ultimo ha regalato una buona prestazione anche se ad essere onesti sicuramente lo abbiamo visto più brillante in altre esibizioni anche se si sta confermando con costanza ad alti livelli. Dennis Fantina 7.5, più che regalare uno show completo da musical cosa deve fare? Balla, canta e recita sicuramente la prestazione più completa in assoluto della serata. Trucco non convincente del tutto ma il suo talento è veramente cristallino. Federica Alotta voto 7, peccato la voce un po’ rovinata ancora dal problema avuto alle corde vocali ma mette insieme una prestazione di alto livello. Il trucco non è stata un’arma in più questa sera. Deborah Johnson voto 7, talento che non si discute, forse più convincente altre volte. Simone Montedoro voto 6, scarsa prestazione canora, non convince questa sera resta impreciso con qualche steccata ad accompagnare la sua esibizione.

Alba Parietti voto 3, Nulla da aggiungere al significato simbolico del voto che ha preso. Cantare non fa per lei e con il discorso di oggi mette in chiaro anche il suo ruolo nel programma e il perchè della sua partecipazione. Onesta. Biagio Izzo voto 4, simpatia al comando, prende con grande filosofia la sua presenza del programma e regala sempre grandi gag. L”ironia con cui vive questa esperienza dona leggerezza a Tale e quale show 2021. Per il resto prestazione tecnicamente da dimenticare. Federica Nargi voto 5, non è proprio nel suo ambiente naturale. Anche solo cantare “occhi di gatto” di Cristina D’Avena risulta un’impresa. Va detto come movenze e trucco è stata una buona prestazione ma la voce proprio manca. Diverse “stecche” nell’esecuzione della canzone non le permettono di venire premiata. Troppo severa la posizione in classifica questa sera rispetto a quello che ha fatto vedere in puntata Alba Parietti.

Tale e quale show 2o21: classifica della semifinale

La semifinale di Tale e quale Show 2021 incorona vincitore Ciro Priello con la sua strepitosa interpretazione di Massimo Ranieri che ha regalato grandissime emozioni. Qui di seguito la classifica finale del 30 Ottobre: Ciro Priello 78, I Gemelli di Guidonia 62, Stefania Orlando 56, Pierpaolo Pretelli 54, Dennis Fantina 47, Federica Alotta 46, Deborah Johnson 40, Simone Montedoro 35, Alba Parietti 31, Biagio Izzo 28, Federica Nargi 27,



