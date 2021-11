Tale e Quale Show 2021, pagelle finale e vincitore/ Pierpaolo Pretelli da incubo con l’inglese

Tale e quale Show 2021: i Gemelli di Guidonia vincono questa edizione

L’undicesima edizione di Tale e Quale Show 2021 saluta con la vittoria dei Gemelli di Guidonia. Col senno di poi verrebbe da dire che parliamo di un primo posto in classifica abbastanza scontato e prevedibile. Era nell’aria, infatti, la loro vittoria. Con l’interpretazione dei Beatles hanno completato un percorso che li ha visti esprimersi ad alti livelli con grande continuità. Sono stati bravi, anzi bravissimi. Ma per grado di coinvolgimento, forse, non sono stati così superiori a chi li ha inseguiti in classifica. VOTO 7.

FRANCESCA ALOTTA E' LOREDANA BERTE', TALE E QUALE SHOW 2021/ Secondo posto finale!

Incredibile, invece, la rincorsa di Deborah Johnson verso il podio. La sua Aretha Franklin è probabilmente l’imitazione migliore della sua avventura su Raiuno. Convincente e incantevole. VOTO 8. Giudizio benevolo anche per Francesca Alotta, che ha dimostrato di saperci fare in tutte le puntate. Tuttavia quella di Loredana Bertè non è la sua imitazione migliore. VOTO 7.

GEMELLI DI GUIDONIA HANNO VINTO TALE E QUALE SHOW 2021/ Beatles da urlo!

Tale e quale Show 2021: top e flop, Pretelli e l’inglese non stringono amicizia

Allontaniamoci dai vincitori e dal podio di Tale e Quale Show 2021, con i top e i flop della serata e più in generale dell’undicesima edizione. In risalita c’è Federica Nargi, abituata ingiustamente ai bassifondi della classifica. Ha fatto un bel percorso di crescita in queste settimane. E l’imitazione di Sylvie Vartan non ha deluse le attese, anzi le ha persino superate. VOTO 7. Una caricatura, invece, Biagio Izzo in Cristiano Malgioglio. Poco altro da aggiungere sulla sua macchietta mascherata da imitazione. VOTO 4.

Vincitore Tale e Quale Show 2021, chi è?/ I Gemelli di Guidonia primi in classifica!

Da sufficienza piena Dennis Fantina in Andrea Bocelli, un po’ meno abbondante quella di Ciro Priello con Ed Sheeran. VOTO 6. Saliamo con Stefania Orlando, altra sorpresa di questa edizione, con una credibile e godibile Caselli. VOTO 7. Male Pierpaolo Pretelli in Robbie Williams. L’inglese gli ha giocato brutti scherzi. VOTO 4.



© RIPRODUZIONE RISERVATA