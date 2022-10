Tale e Quale Show 2022, 3a puntata/ Diretta e classifica: “Mario Giordano” ospite

Tale e Quale Show 2022: diretta e classifica terza puntata

Tale e quale show 2022 torna in onda oggi, venerdì 14 ottobre, in prima serata su Raiuno. Dopo il successo ottenuto con i primi, due appuntamenti, lo show del venerdì sera di Raiuno torna per regalare ai telespettatori una serata divertente e spensierata. Protagonisti indiscussi del terzo appuntamento saranno come sempre i concorrenti che si esibiranno dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli dopo aver studiato tutta la settimana con i coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli.

A giudicare le varie esibizioni sarà come sempre la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Ospite e quarto giudice della terza puntata sarà Mario Giordano (Ubaldo Pantani).

Le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2022

Quali imitazioni vedrà il pubblico di Tale e Quale Show 2022 nel corso della terza puntata? Elena Ballerini sarà alle prese con Céline Dion, Rosalinda Cannavò imiterà Dua Lipa, Samira Lui si trasformerà in Gaia mentre Valeria Marini avrà le sembianze di Patty Pravo. Alessandra Mussolini, invece, se la vedrà con una pop-star internazionale come Lady Gaga mentre Valentina Persia assumerà le sembianze di Clementino.

E ancora: Andrea Dianetti si metterà alla prova con Claudio Baglioni, Claudio Lauretta si trasformerà in Zucchero, Gilles Rocca interpreterà Dargen D’Amico, Antonino proverà a portare a casa ancora una volta la vittoria trasformandosi in Fausto Leali mentre Francesco Paolantoni e il personal coach “personale” Gabriele Cirilli porteranno sul palco di Tale e Quale show 2022 il ricordo di Stanlio e Ollio.

Classifica e come vedere in streaming Tale e Quale show 2022

Dopo aver vinto la prima puntata interpretando Marco Masini, Antonino ha trionfato anche al termine della seconda puntata imitando Tom Walker e convincendo tutta la giuria. Al secondo posto, invece, si è piazzato Andrea Dianetti con l’imitazione di Gianni Morandi e in terza posizione Claudio Lauretta con il suo Pino Daniele. Chi vincerà, invece, questa sera?

Come sempre, la terza puntata di Tale e Quale show può essere seguita in diretta televisiva a partire dalle 21.30 su Raiuno o in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











