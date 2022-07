Tale e Quale Show 2022, concorrenti ufficiali: c’è Rosalinda Cannavò/ Fuori Belli…

Tale e Quale Show 2022: ecco i concorrenti ufficiali

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale show che tornerà in onda a settembre occupando, come sempre, la prima serata del venerdì di Raiuno. Al timone dello show ci sarà l’immancabile Carlo Conti che avrà, al proprio fianco, la stessa giuria dello scorso anno ovvero Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. La novità, naturalmente, riguarderà i nomi dei concorrenti. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, ad ufficializzare i concorrenti è stato lo stesso Conti con un post sul proprio profilo Instagram.

Tra i nomi che, finora, non erano stati accostati al programma spiccano quelli dell’ex vincitore di Amici, Antonino Spadaccino e quello di Rosalinda Cannavò che, dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e l’esperienza come conduttrice di Casa Chi, è pronta a tuffarsi in una nuova esperienza. I concorrenti ufficiali, dunque, sono: Alessandra Mussolini, Andrea Dianetti, Antonino Spadaccino, Claudio Lauretta, Elena Ballerini, Francesco Paolantoni (con Gabriele Cirilli coach), Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Samira Lui. Valentina Persia e Valeria Marini.

Tale e Quale Show 2022: i vip esclusi

Sarebbero numerosi i vip che non sono riusciti a superare i casting di Tale e Quale Show 2022. Oltre alla sorelle Selassiè, da Tale e Quale Show 2022, secondo quanto fa sapere la pagina Instagram Pipol Tv, sarebbero stati esclusi anche altri due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ovvero Manila Nazzaro e Alex Belli.

Escluso anche Marco Morandi, il figlio di Gianni Morandi così come Patrizia Pellegrino, Antonio Zequila, Guenda Goria con Maria Teresa Ruta e Melissa Greta Marchetto.

