Tale e quale show 2022: pagelle, classifica 1a puntata/ Valeria Marini delude

Tale e Quale Show 2022, Antonino domina la classifica e le pagelle

Partiamo doverosamente dal vincitore della prima puntata per quanto riguarda le pagelle di Tale e Quale Show 2022. Antonino ha superato se stesso nell’imitazione di Marco Masini. Secondo Giorgio Panariello è andato persino meglio dell’originale e se così non è stato, poco ci mancato. Performance davvero di alto livello: voce quasi indistinguibile, trucco perfetto, mimica quasi. Voto 9 all’ex campione di Amici. Concordiamo con Malgioglio quando dice “perché non sei a Sanremo?”.

Tra le sorprese positive della prima puntata c’è sicuramente Rosalinda Cannavò, che rompe il ghiaccio e apre la puntata con un’esibizione tutt’altro che semplice, ma estremamente convincente. L’ex gieffina interpreta La Rappresentante di Lista e risulta credibile e accattivante. Voto 8 -. Se la cava benone anche Gilles Rocca con Ultimo. Chiude in seconda posizione a fine puntata, ma per noi è terzo. Voto 7,5.

Tale e Quale Show 2022: Valeria Marini la peggiore della prima puntata

Tra i migliori della prima puntata di Tale e Quale Show 2022 non possiamo non menzionare Claudio Lauretta, Alessandra Mussolini e Andrea Dianetti. Lauretta è più che convincente nei panni di Renzo Arbore. La sua imitazione, tuttavia, diventa – a tratti – quasi caricatura. Per questo nelle nostre pagelle non va oltre il 7,5.

Mezzo punto in meno (voto 7) per Mussolini e Dianetti, mentre Samira Lui e la coppia formata da Paolantoni e Cirilli guadagnano un 6 in pagella considerando che hanno margini di miglioramento. Disastrosa Valeria Marini nei panni di Britney Spears. Glielo ha già detto Malgioglio: con la sua esibizione agghiacciante, ha scippato lo spettro di “peggiore” all’ex concorrente Alba Parietti. Voto 2. Può solo fare meglio.

