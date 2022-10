Tale e quale show 2022, pagelle e classifica 3a puntata/ Antonino fuori dal podio!

Tale e Quale Show 2022, le pagelle e la classifica della terza puntata: Antonino fuori dal podio

Ed eccoci con le pagelle e la classifica della terza puntata di Tale e Quale Show 2022. Cominciamo dalla vera sorpresa della serata, ovvero Antonino fuori dal podio. La sua interpretazione di Fausto Leali, più convincente da un punto di canoro che di trucco, è meno impattante del solito. Ci ha abituato fin troppo bene l’ex concorrente di Amici e nella puntata in cui non riesce a sfoderare l’effetto wow scivola al quinto posto. Voto 7,5.

A rubargli la scena in vetta ci pensano Paolantoni e Cirilli con Stanlio e Olio. I due comici si godono una notte da protagonisti, con un omaggio a nostro avviso non così eccezionale, ma comunque in grado di emozionare tutta la giuria. Voto 8 -. Sorprendente Valentina Persia, anche lei al primo posto, nell’imitazione di Clementino. Credibile e decisamente somigliante. Voto 8+

Tale e Quale Show 2022, terza puntata: pari merito in cima alla classifica

Se in cima alla classifica c’è un pari merito, al terzo posto in solitaria troviamo invece una grandiosa Elena Ballerini. La sua Celine Dion avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più. Ci pensiamo noi, quindi, a sollevarla, almeno nelle nostre pagelle, con il voto più alto della terza puntata di Tale e Quale Show 2022: 8,5. Per quanto riguarda le altri esibizioni, bene Gilles Rocca nei panni di Dargen D’Amico (voto 7), meno convincenti invece Dianetti in Baglioni e Lauretta in Zucchero. 6 ad entrambi per l’impegno.

Mussolini non va oltre il 5 con Lady Gaga e questa può essere considerata già una vittoria. Rosalinda Cannavò è sfortunata con Dua Lipa (voto 5), mentre Samira Lui (voto 5) nei panni di e Valeria Marini nell’imitazione di Patty Pravo (voto 6-) hanno più ombre che luci.











