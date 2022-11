Tale e quale show 2022: pagelle, vincitore e classifica 6a puntata/ Marini distrugge Madonna?

Tale e Quale Show 2022, ecco i voti e le pagelle: Andrea Dianetti struggente

Andrea Dianetti naturalmente non è Irama, lo sappiamo bene. Ma non si può non riconoscere la potenza della sua performance a Tale e Quale Show 2022, dove ha strappato applausi e primeggiato in classifica grazie al brano Ovunque Sarai. Più che per l’imitazione ci è piaciuto per le emozioni che ha condiviso e che ha saputo trasmettere a tutto il pubblico di Raiuno, con una dedica commuovente al padre scomparso. Voto 8,5.

A pari merito, almeno per noi, c’è Antonino. Ieri sera ha imitato Bruno Mars e ancora una volta ha dimostrato di giocare ad un livello superiore rispetto agli altri concorrenti. Voto 8,5. Se la cava benissimo anche Elena Ballerini, con un ricordo credibile e godibile della “Divina” Maria Callas, scomparsa nel 1977. Voto 8+. Scendiamo, invece, con Rosalinda Cannavò e la sua Anna Oxa. Performance di tutto rispetto, ma priva di effetto wow. Voto 7. Sulla stessa linea d’onda Claudio Lauretta nei panni di Bobby Solo. Bene, ma non benissimo. Voto 7.

Tale e Quale Show 2022, pagelle sesta puntata: Valeria Marini stroncata da Malgioglio

Nella zona onorevole delle nostre pagelle piazziamo anche Gilles Rocca: l’imitazione di Francesco Renga è certamente migliore dei commenti che ha ricevuto. Voto 7. Valentina Persia ha invece fatto il massimo nei panni di Pippo Franco, ma le difficoltà erano evidenti nella trasformazione. Voto 6,5. Sufficienza scarsa (6-) per Samira Lui e la sua “Lambada” dei Kaoma.

Ed ecco Valeria Marini, letteralmente massacrata da Malgioglio per aver “distrutto” Madonna. Anche se non ha tutti i torti, è stato troppo spietato. Voto 5. Stesso giudizio ad Alessandra Mussolini e alla sua Sabrina Salerno, onestamente non molto credibile. Voto 5- . Al “ripetente” Francesco Paolantoni e al suo coach “personale” Gabriele Cirilli voto 4 per l’imitazione di Amedeo Minghi e Mietta. Ormai la coppia punta solo ed esclusivamente a strappare risate e applausi con gag e ironia. Riescono bene, ma sul fronte imitazioni c’è poco o nulla.

