Tale e Quale Show 2022: saltano due ex vipponi/ Carlo Conti corre ai ripari…

Tale e Quale show 2022: chi sono i concorrenti?

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale Show che tornerà in onda a settembre su Raiuno con un’edizione tutta nuova. I casting sarebbero già stati svolti e sono tanti i nomi di vari personaggi accostati allo show di Carlo Conti che avrebbe deciso di puntare, nuovamente, su ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella scorsa edizione, infatti, dopo aver trascorso sei mesi nella casa di Cinecittà, hanno conquistato il pubblico di Raiuno con le loro imitazioni Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Il successo ottenuto dai due ex vipponi avrebbe spinto Conti a puntare ancora sugli ex inquilini di Cinecittà.

Finora, a Tale e Quale Show, sono stati accostati i nomi di Alex Belli, Katia Ricciarelli, Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè e Davide Silvestri. Due dei nomi citati, però, non ci saranno.

Tale e Quale Show 2022: Alex Belli e Katia Ricciarelli dicono no?

Secondo quanto fa sapere Pipol Tv nella rubrica “Fake News”, tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2022 non ci saranno nè Davide Silvestri nè Alex Belli. Non ci sarà, inoltre, neanche Katia Ricciarelli che, ai microfoni del settimanale Mio, ha dichiarato: “Se è vero che a settembre farò Tale e Quale Show? No ragazzi non ci sarò, io non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”.

Dal Grande Fratello Vip, dunque, su Raiuno, arriveranno solo Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè che, nella casa di Cinecittà, hanno sfoggiato le loro doti canore e dopo il reality hanno cominciato anche a prendere lezioni di canto? I fan incrociano le dita.

