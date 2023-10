Tale e Quale show 2023, 4a puntata/ Diretta e imitazioni: Gaudiano torna in vetta con Al Bano?

Tale e Quale show 2023, anticipazioni 4a puntata: Luca Gaudiano e Licitra di nuovo in cima al podio?

Questa sera 13 ottobre 2023, alle 21.25 su Rai 1 e Rai Italia, torna in onda Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che porta in scena le imitazioni di celebri cantanti italiani e stranieri. In giuria, come sempre pronti a votare e giudicare i concorrenti, troviamo Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, più un quarto giudice a sorpresa, ‘tale a quale’ a un personaggio famoso.

Ricordiamo che il podio della scorsa puntata ha visto al terzo posto Luca Gaudiano, seguito al secondo da Lorenzo Licitra, mentre a vincere con 83 punti è stato Scialpi col suo Domenico Modugno. Chi si aggiudicherà il primo posto stasera? Saranno ancora Luca Gaudiano e Licitra a contendersi la vetta del podio?

Tale e Quale show 2023, le imitazioni della quarta puntata

Ma quali saranno invece le imitazioni di questa quarta puntata di Tale e Quale Show 2023? Partiamo da Ginevra Lamborghini che sarà Miley Cyrus; Ilaria Mongiovì se la vedrà con Arisa, mentre Pamela Prati imiterà Rosanna Fratello; Jasmine Rotolo avrà i panni di Macy Gray, Maria Teresa Ruta si metterà alla prova con Heather Parisi, Jo Squillo onorerà la memoria di Raffaella Carrà. E ancora: Alex Belli interpreterà Stash dei The Kolors, Gaudiano si trasformerà in Al Bano, Licitra avrà le sembianze di Adam Levine, Scialpi proverà il bis con Boy George mentre i ‘ripetenti’ Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ricorderanno i miti Modugno, Franco e Ciccio affiancati da un personaggio misterioso che scopriremo solo stasera.

Ricordiamo infine che insieme che ogni concorrente in gara si prepara grazie ai vocal coach, che sono: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e Emanuela Aureli.

Come vedere in diretta streaming Tale e Quale Show 2023

L’appuntamento televisivo con la quarta puntata di Tale e Quale Show 2023, dunque, è per questa sera. Chi preferisce, tuttavia, può seguire tutte le imitazioni su Raiplay che garantisce la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva. Con Raiplay, inoltre, si possono recuperare le puntate non viste e già trasmesse in tv, ma anche rivedere le singolo esibizioni dei concorrenti in gara.

