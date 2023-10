TALE E QUALE SHOW 2023, 5a PUNTATA/ Classifica, diretta, imitazioni: Alex Belli, più che Mr Rain è Mr Hyde!

Tale e Quale show 2023, diretta 5a puntata e commento live Cristiano

Guneda Goria non è andata malaccio a Tale e quale Show 2023. La sua imitazione di Elettra Lamborghini, tutto sommato, è credibile. D’altra parte bisogna considerare il coefficiente di difficoltà per la figlia di Maria Teresa Ruta, che è entrata a gara in corso per subentrare alla madre infortunata. Tocca ora ad Alex Belli, nei panni di Mr Rain. “Io non ho mai trovato nulla di negativo nelle sue esibizioni”, commenta soddisfatta Loretta Goggi.

“Alex pensa che io ce l’abbia con lui. Questo è uno show e a me piace dire ciò che penso. Quando cantavi pensavo cantassi un’altra canzone”, dice Malgioglio dopo l’esibizione dell’ex gieffino. Evidentemente la sua imitazione di Mr Rain non lo ha convinto. “Più che mr Rain mi sembrava Mr Hyde“, infilza ancora Cristiano. Panariello vede luci e ombre, ma vede dei progressi: “Forse stai trovando un equilibrio”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Malgioglio spietato con Pamela Prati

Pamela Prati è la prima ad esibirsi sul palco di Tale e Quale Show 2023, questa sera. La soubrette imita Renato Zero, un cantante che sente molto nelle sue corde. La sua imitazione sarà all’altezza? Pamela Prati canta Il Triangolo, tra luci e ombre. “Ti sei mossa bene”, dice la Goggi. “Però ho un appunto sulla voce: non sei Renato Zero…”. “Ho vissuto due minuti e venti di tortura. Mi ha ricordato il triangolo delle bermude, ha fatto scomparire la canzone italiana“, sentenzia Malgioglio, che pone l’attenzione sulle stonature di Pamela Prati.

Piccolo approfondimento su Maria Teresa Ruta, che questa sera non partecipa alla puntata per via dell’infortunio rimediato nella scorsa puntata. Al suo posto c’è la figlia Guenda Goria, che deve provare a migliorare la situazione in classifica della mamma. Una situazione che Maria Teresa Ruta non ha vissuto bene e che l’ha portata a lunghi sfoghi. “Non capivo perché avevo così male… mia figlia Guenda so che ha provato fino a tarda notte”. Come se la caverà? E’ il momento di scoprirlo… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Guenda Goria outsider della serata?

Tutto pronto per la quinta puntata di Tale e quale show 2023. La sfida delle imitazioni continua su Raiuno, coi concorrenti di Carlo Conti determinati ad inseguire i propri obiettivi di classifica. Tra le esibizioni più attese c’è quella della new entry Guenda Goria, che prenderà il posto di sua mamma Maria Teresa Ruta, out per infortunio. Tra le altre imitazioni più curiose, c’è quella di Ginevra Lamborghini nei panni di Elodie, ma anche a quella di Gaudiano, che imiterà Hozier.

Atmosfera pazzesca in studio nel pre-puntata di Tale e Quale Show 2023, con il padrone di casa Carlo Conti che ringrazia il pubblico e promette una diretta frizzante e divertente. “Entriamo nel vivo della gara, il clima è quello giusto. Una puntata da non perdere…”, dice Conti. Dopo la pubblicità via alle danze. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Questa sera torna in onda Tale e Quale Show 2023, lo spettacolo simbolo del venerdì sera di Rai1. Tutto pronto per l’attesissima quinta puntata di questa edizione, con nuove imitazioni e sorprendenti performance pronte ad intrattenere il pubblico, catturandone l’attenzione. A fare gli onori di casa, come sempre, è il conduttore Carlo Conti.

Immancabile la giuria, composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, affiancati in ogni puntata da un quarto giudice d’eccezione, sempre diverso. Nella quinta puntata, in onda questa sera, il quarto giudice sarà Leonardo Fiaschi nei panni di Morgan, cantante e giudice dell’attuale edizione di X Factor.

Tale e Quale show 2023, le imitazioni della quinta puntata

Ma quali saranno le imitazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show 2023? I protagonisti di questa edizione si cimenteranno in nuove performance, cercando di ottenere i complimenti della giuria. Ci sarà Ginevra Lamborghini nei panni di Elodie, Ilaria Mongiovì interpreterà Shakira, mentre Alex Belli se la vedrà con Mr Rain. Spazio poi a Gaudiano, attualmente in vetta alla classifica, che imiterà Hozier, e a Lorenzo Licitra, altro protagonista indiscusso nonché assoluto candidato alla vittoria finale, nei panni di Alex Baroni.

Proseguendo con le imitazioni, Scialpi sarà Nick dei Cugini di Campagna, Jasmine Rotolo imiterà Rihanna, mentre Jo Squillo vestirà i panni di Annie Lennox, e Pamela Prati quelli di Renato Zero. Immancabili, poi, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni: il duo, questa sera, verrà affiancato da Pino Insegno e porterà sul palco i Village People. Infine ci sarà spazio per Guenda Goria nei panni di Elettra Lamborghini: la ragazza, in via eccezionale, sostituirà la madre Maria Teresa Ruta, infortunatasi durante le prove.

Tale e Quale Show 2023, come vederlo in tv e in streaming

Tale e quale show 2023 va in onda questa sera, con la quinta puntata, a partire dalle ore 21.25 in prima serata su Rai1. Oltre alla messa in onda in tv, è possibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.











