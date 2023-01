Tali e Quali 2023, 2a puntata/ Diretta e vincitore: Nino Frassica ospite e nuovi concorrenti in gara

Tali e Quali 2023, anticipazioni seconda puntata: Nino Frassica ospite?

Questa sera, sabato 14 gennaio 2023, torna l’appuntamento su Rai1 con Tali e Quali. Carlo Conti conduce il secondo appuntamento che vede in scena artisti dilettanti, selezionati per la loro grande somiglianza fisica e vocale ad un artista famoso, che interpreteranno dunque sul palco questa sera sperando di conquistare il maggior punteggio da parte della giuria di esperti.

Quest’ultimi ricordiamo essere composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e – quarto giudice a sorpresa – Nino Frassica! Saranno undici i protagonisti che anche questa sera si esibiranno sul palcoscenico degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma; solo due di loro saranno però i migliori della serata e torneranno poi in gara nel corso della finalissima del 4 febbraio. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria?

Tali e Quali 2023, chi vincerà la seconda puntata? Info streaming

Ricordiamo infatti che la serata finale vedrà una grande sfida con i primi due classificati delle prime puntate insieme ai migliori interpreti delle precedenti edizioni. In palio c’è addirittura il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”. Tutti i concorrenti in gara saranno seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: coreografi, costumisti, truccatori, parrucchieri e i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Non mancheranno anche questa sera i “campioni del “5” Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, ospiti fissi anche dell’edizione dei Nip. Ricordiamo infine che, per chi fosse impossibilitato ad assistere allo show delle imitazioni in tv, la puntata è disponibile in streaming anche su Raiplay. Clicca qui per non perdertela.











