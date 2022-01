Tali e Quali Show 2022, 3a puntata/ Diretta e vincitore: quarto giudice a sorpresa…

ANTICIPAZIONI TALI E QUALI SHOW 2022, PUNTATA 22 GENNAIO 2022

Terzo appuntamento con “Tali e Quali 2022″, nella versione dedicata ai personaggi non famosi. Il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, andrà in onda con la terza puntata sabato 22 gennaio dalle 21.25. Sul palco, questa settimana, i concorrenti daranno vita ad esibizioni che vedranno impersonificati Gianni Morandi, Freddie Mercury, Zucchero, Gaia, Mika, Nino D’Angelo, Jovanotti, Arisa, The Beatles, Gianna Nannini (con l’artista che si è “guadagnato il posto” durante la selezione dell’ascensore) e Augusto Daolio, leggendario cantante dei Nomadi scomparso.

Ai finalisti Tali e Quali 2022, Igor Minerva che ha portato sul palco Claudio Baglioni e Daniele Quartapelle che invece ha ricoperto il ruolo di Renato Zero, si unirà anche un terzo concorrente. A giudicare le esibizioni dei concorrenti saranno i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa, che scopriremo soltanto questa sera. I concorrenti saranno come al solito truccati per somigliare quanto possibile agli artisti che andranno a rappresentare. A prepararli per le loro performance saranno i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

COME VEDERE TALI E QUALI SHOW 2022 IN DIRETTA TV VIDEO E STREAMING

La terza puntata di Tali e Quali 2022 è pronta a cominciare. Il terzo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti sarà visibile questa sera dalle ore 21:25. Per seguire lo show vi basterà collegarvi in diretta sul primo canale, Rai Uno, e godervi appunto lo spettacolo. In alternativa vi è, ovviamente, anche la possibilità di seguire il programma in diretta tv video streaming, ovvero, attraverso il sito dedicato, RaiPlay.it, selezionando poi Rai Uno, oppure attraverso l’applicazione apposita, disponibile in forma gratuita, sia per sistemi operativi Android quanto iOS. Pochi minuti dopo il termine della puntata, inoltre, la Rai pubblicherà come di consueto l’intera puntata su Rai Play.

Nelle scorse settimane, Tali e Quali 2022 ha avuto un grande successo, nonostante “l’avversario” C’è Posta per Te su Canale 5, guidato da Maria De Filippi. Riuscirà Carlo Conti a replicare anche questa volta?



