Talisa e Skioffi fidanzati?/ Prima il bacio poi la “smentita” (Amici 19)

La prima coppia ufficiale di Amici 19 potrebbe essere quella formata da Talisa e Skioffi? Non è la prima volta che si parla di strani avvicinamenti tra alcuni dei ragazzi di questa edizione del programma ma questa volta la conferma sembrava essere ufficiale per via di una serie di storie in cui i due apparivano uno accanto all’altro, abbracciati e, infine, alle prese con un bel bacio. A quel punto la loro foto insieme ha fatto il giro del web e in molti hanno dato per certo il fatto che i due siano fidanzati, la prima coppia ufficiale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, ma sarà davvero così? I due sono molto amici e sembrano inseparabili tant’è che spesso posano insieme e se in un primo momento si era parlato dell’interesse di Talisa per Umberto, adesso sembra che le sue attenzioni siano tutte per il suo collega cantante. Ma è davvero così?

TALISA E SKIOFFI FIDANZATI AD AMICI 19?

Nei giorni scorsi Skioffi aveva fatto già capire di avere una fidanzata tanto di mostrare immagini misteriose senza rivelare mai il suo nemmeno e, alla fine, sembra che la fortunata sia proprio Talisa. La felicità è esplosa sui social e tutti hanno dato per certa la notizia fino a quando proprio la ballerina sembra aver fatto un passo indietro chiarendo le cose con una storia in cui, su un cartello nero, ha scritto “Single”. Questo potrebbe mettere a tacere le voci sulla presunta coppia che, in realtà, non aveva mai dato segni in passato di un possibile avvicinamento. Forse il gossip è il loro unico obiettivo? Al momento i fan sono incerti sul da farsi soprattutto per via dell’interesse chiacchierato di Talisa per Umberto (che sarebbe tornato single dopo dodici anni passati con Louise) e di Skioffi per Giulia. Il loro avvicinamento è solo un’amicizia? Sicuramente oggi pomeriggio saranno tra i ragazzi più osservati della puntata.

