Talisa Ravagnani e Umberto Gaudino fidanzati?/ “Ho perso la testa… lo amo” (Amici 19)

E’ scoppiato l’amore tra Talisa Ravagnani e Umberto Gaudino di Amici 19? In queste ore si vocifera che tra la concorrente del talent show di Maria De Filippi e il ballerino professionista sia scattata una forte simpatia. Del resto Talisa non è solo una delle concorrenti più apprezzate ed amate dell’ultima edizione di Amici, ma anche una bellissima ragazza. Ogni settimana, infatti, la ballerina è nei primi posti della classifica di gradimento a conferma di come Talisa sia molto amata dal grande pubblico. Del resto la bravura di Talisa è sotto gli occhi di tutti e nonostante la giovanissima età può vantare un curriculum di tutto rispetto visto che in passato ha ballato per Selena Gomez. Talisa però è finita nel mirino del gossip per via di un presunto fidanzamento con Umberto Gaudino, ex concorrente di Amici promosso a ballerino professionista del programma. E’ davvero così?

Talisa Ravagnani e Umberto Gaudino stanno insieme?

In realtà le notizie sulla vita privata di Talisa Ravagnani sono contraddittorie. C’è chi dice che sia felicemente fidanzata e chi invece che sia single. Nelle ultime ore poi è scoppiato il gossip su un possibile fidanzamento con Umberto Gaudino, che in realtà sarebbe già felicemente fidanzato. “Ho perso la testa…io lo amo” ha detto la bella e brava ballerina sul conto di Umberto facendolo imbarazzare e non poco! Peccato che lui sia già impegnato sentimentalmente. Si tratta quindi dell’ennesimo gossip visto che, spulciando nel profilo Instagram di Talisa, non risulta alcun compagno o fidanzato. La ballerina ha però un uomo importante nella sua vita: si tratta del padre con cui ha un rapporto bellissimo nonostante la lontananza. “Sono quattro anni che non vivo con mio papà. A Dubai ho lasciato la famiglia e la casa in cui sono cresciuta, non solo gli amici e per questo è stato brutto” – ha detto Talisa che per seguire il sogno di fare danza è partita per l’America – “a Los Angeles c’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino. Per esperienza, non pensavo di essere presa. Invece mi hanno presa, dovevo presentarmi dopo una settimana a lezione.Ho chiamato mio papà e ho detto che non potevo tornare a casa. Ho salutato mio papà per telefono e l’ho rivisto dopo sei mesi”.

