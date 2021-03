TALISA RAVAGNANI/ Da ‘Amici’ a Selena Gomez, la sua carriera da star internazionale

Torna ospite ad Amici 20 Talisa Ravagnani, la ballerina ‘star’ dell’edizione 2020 che dopo il talent continua a mietere un successo dopo l’altro. Già all’epoca della sua partecipazione al programma era considerata una delle professioniste più virtuose della sua generazione, promettente grandi cose nonostante la giovane età, ma adesso lo è ancora di più: di fatto, a soli 20 anni, Talisa è già in grado di vantare esperienze internazionali come quella degli American Music Awards, che l’hanno vista esibirsi nel corpo di ballo di Selena Gomez. Ma se Talisa è così brava, in parte lo deve anche ai suoi genitori, hanno sempre incoraggiato la sua attitudine per la danza, addirittura permettendole di trasferirsi negli Stati Uniti da sola. Nello specifico, Talisa ha vissuto a Dubai fino all’età di 13 anni, per poi andare a Los Angeles e rimanere là per 4 anni. Se da un lato ha dovuto rinunciare al calore della famiglia e all’affetto di suo padre (a cui è particolarmente legata), dall’altro, questa esperienza le ha permesso di farsi un nome e un curriculum non indifferente per una ballerina di neanche vent’anni. Tra le altre cose, Talisa ha ballato nel videoclip di Look at Her Now, singolo del 2019 della pop star Selena Gomez.

A proposito del suo legame con il padre, Talisa Ravagnani ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae proprio in compagnia del suo ‘Ciccio’ (così lo chiama scherzosamente) in occasione della festa del papà: “Auguri Ciccio! Sei tutto per me e sarai per sempre. Sei la persona che mi fa più ridere la persona che sa sempre il modo giusto per tirarmi su. La persona che mi ha insegnato di non mollare mai. Ti voglio un bene dell’anima e mi manchi tantissimo. I love you forever and for always”. Poco più sotto, la traduzione in inglese: “My best friend. The dumb to my dumber. The man of my life. You deserve everything and so much more. Thank you for being the most incredible father a girl could dream of. To the light in my life auguri papi !!”. Non sappiamo se qualcun altro – magari un fidanzato – faccia concorrenza all’affetto del padre: al momento, infatti, Talisa risulta essere single.

