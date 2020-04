Talisa Ravagnani “Javier? Non me ne frega niente”/ “Spero che vinca Amici 2020, ma..”

Talisa Ravagnani rompe il silenzio su Javier durante una diretta Instagram. La ballerina, a poche ore dalla finalissima del serale di Amici 2020, ha risposto alle domande dei fans svelando come stanno realmente le cose con Javier con il quale stava nascendo un sentimento durante la permanenza in casetta. Ad oggi, però, le cose tra i due ballerini sembrerebbero essere cambiate. “Meglio che non parliamo di queste cose. In realtà è proprio che non me ne frega niente. Io sto guardando il programma per la gara”, ha spiegato Talisa ai fans. L’ex allieva di Amici, inoltre, ha spiegato di tifare per Javier solo perchè riconosce il suo talento artistico. “Spero che vinca, cioè lo merita. È una questione di talento, non di chi è meglio. Non siamo lì per essere giudicati come persone, ma per il nostro talento e il nostro lavoro. Non è una soap, non giudicare la persona ma il talento”, ha aggiunto come riporta il portale Gossip e Tv.

TALISA RAVAGNANI, LA VERITA’ SULL’EX FIDANZATA DI JAVIER E VIRGINIA TOMARCHIO

Nel corso della diretta Instagram non sono mancate domande sull’ex fidanzata di Javier a cui Talisa non si è sottratta svelando di aver parlato con lei dopo la sua eliminazione da Amici 2020 e di aver trovato una persona di cui fidarsi. “Lei è molto brava, ci siamo sentite subito dopo che sono uscita dalla casetta. Siamo amiche. Lasciatela stare, lei non vuole nessun dramma di Javier”, ha raccontato Talisa che ha poi concluso il suo intervento social parlando anche di Virginia Tomarchio. Nelle scorse ore, Javier ci ha provato con la ballerina professionista e il suo atteggiamento ha fatto molto rumore. Talisa, dopo aver saputo tutto, ha deciso di parlare proprio con Virginia che considera una sorella. “Lei mi ha detto che in realtà lui si sta facendo dei film. Ogni tanto ci parliamo, Virginia è una delle persone di cui mi sono fidata di più”, ha concluso.



