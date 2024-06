Tamara, Federico e Samuele, moglie e figli Luciano Spalletti/ “La mia famiglia è un vero trionfo”

Luciano Spalletti è la moglie Tamara Angeli sono sposati da tantissimi anni e dal loro amore sono nati tre splendidi figli: Samuele, il primogenito che ha circa 30 anni, poi c’è Federico e infine la piccola di casa Matilde. Una bella famiglia che ha sempre sostenuto e supportato l’ex calciatore, oggi allenatore della Nazionale di Calcio Italiana. Un ruolo importantissimo per Spalletti chiamato a risollevare le sorti degli Azzurri tra i protagonisti degli Europei 2024 dopo la mancata partecipazione all’ultimo Mondiale. Luciano e la moglie sono sempre stati molto uniti anche quando per motivi di lavoro l’allenatore ha lasciato l’Italia impegnato in Russia con la Zenit San Pietroburgo. Un amore che i due vivono lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti del gossip a conferma del loro carattere schivo e riservato.

Il primo incontro è stato quando Luciano giocava per La Spezia e, stando a quanto raccontato dal giornalista Mario Sconcerti, allora la futura moglie di Luciano Spalletti lavorava vendendo porta a porta gli abbonamenti del quotidiano L’Unità. Spalletti rimase da subito colpito dalla bellezza della sua futura moglie Tamara Angeli siglando 19 abbonamenti per poi trovare il coraggio quando, al ventesimo, le propone un appuntamento.

Luciano Spalletti e la dedica social alla moglie Tamara Angeli

Un appuntamento che ha lasciato il segno visto che da quel momento Luciano Spalletti e Tamara Angeli non si sono più lasciati, anzi si sono innamorati e hanno celebrato il loro amore con un bellissimo matrimonio. Proprio l’allenatore dell’Italia, da sempre timido e riservato, durante una intervista si è sbottonato parlando per la prima volta della famiglia dicendo: “nel Golfo dei poeti, ho incontrato la mia splendida Tamara, madre del mio sensibile bestione Samuele… del mio autoritario chitarrista Federico… e della principessa Matilde… magnifica ragazza di 1 anno che ha imposto a tutti di stare al passo con i tempi! Vedere Samu’ e Chicco il bene che vogliono a Matilde è un vero trionfo”.

Oltre ad essere allenatore dell’Italia, Spalletti si occupa con la moglie Tamara della gestione dell’agriturismo La Rimessa situato nella zona del Chianti dove vivono con i figli.











