DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2024/ Streaming video tv: eliminato Lorenzo Simonelli (oggi, domenica 7 luglio)

DIAMOND LEAGUE PARIGI 2024: ELIMINATO LORENZO SIMONELLI!

Inizia la gara del salto in alto per le donne, non ci sono atlete che rappresentano l’Italia. L’altezza di 1,79 viene superata da Dobovitskaya, Geraschenko, Gcquel, Honsel, Weerman e Menickel, si passa ora ad 1,84. Intanto si preparano i protagonisti del salto in alto maschile. Intanto Muratake porta a casa la prima semifinale dei 110 hs grazie ad un 13″15, dietro di lui lo statunitense Cunningham e il belga Obasuyi. Tocca ora a Lorenzo Simonelli, al via nella seconda semifinale dei 110 corsa ad ostacoli. Delusione per Lorenzo Simonelli che viene eliminato. L’italiano ha chiuso al quinto posto con un tempo di 13″33 non rientra tra i finalisti. La vittoria è andata a Izumiya con 13″18. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Diamond League Stoccolma 2024/ Streaming video tv: Chituru Ali terzo nei 100 metri (oggi 2 giugno)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MEETING

La diretta tv della Diamond League Parigi 2024 sarà trasmessa in chiaro almeno per le sue due ultime ore e quindi a partire dalle ore 16.00 su Rai Sport HD, il canale numero 58 che ancora una volta sarà punto di riferimento per i meeting del Diamante, naturalmente affiancato dai canali di Sky Sport, ma solamente per gli abbonati in questo caso. Raddoppia quindi la possibilità di seguire la diretta streaming video della Diamond League Parigi 2024 e i punti di riferimento sono ben noti: il sito e l’app di Rai Play per tutti oppure Sky Go e Now TV, ma solo per abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE 2024 PARIGI SU RAIPLAY

DIRETTA/ Diamond League Oslo 2024 streaming video Rai: Arese record nei 1500! (oggi giovedì 30 maggio)

SI COMINCIA

Adesso tutto è pronto per dare il via alle gare per il Diamante nella diretta della Diamond League Parigi 2024 e naturalmente noi aspettiamo i quattro azzurri. Lorenzo Simonelli ci ha entusiasmato agli Europei di Roma con un tempo che è da podio olimpico nei 110 hs, una gara nella quale le variabili sono sempre tantissime ma sicuramente Simonelli avrà le potenzialità per esaltarci anche a Parigi… ma Saint Denis. Fari puntati anche su Filippo Tortu, che ha ormai nei 200 metri la sua specialità individuale d’elezione, particolarmente importante anche in ottica staffetta 4×100, di cui siamo i campioni olimpici in carica e proveremo a rivivere il sogno ai Giochi.

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI/ Diamond League Oslo 2024 streaming Rai: primato stagionale! (30 maggio)

In campo femminile invece osserveremo una Zaynab Dosso che sta vivendo un 2024 che ne ha cambiato la dimensione, ma anche una Larissa Iapichino sempre più competitiva, che sogna il podio olimpico per rendere sempre più concreto il paragone con mamma Fiona May. Adesso però basta parole, perché a “parlare” dovranno essere la pista e le pedane per dare vita alla diretta della Diamond League Parigi 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIAMOND LEAGUE PARIGI 2024: L’ANNO SCORSO

Aspettando che prenda il via la diretta della Diamond League Parigi 2024, dobbiamo ricordare che l’anno scorso ci fu una memorabile edizione illuminata addirittura da tre record del Mondo fatti registrare in una sola volta. Era il 9 giugno 2023 e lo Stade Sébastien Charléty ci regalò prestazioni indimenticabili a cominciare dal nuovo record mondiale delle due miglia, una distanza non olimpica ma comunque di un certo prestigio: il tempo fu di 7’54”10 da parte del norvegese Jakob Ingebrigtsen, un grande campione che aggiunse quella sera un altro momento da ricordare in una carriera di valore assoluto.

Gli altri due record del Mondo che arrivarono dalla grande edizione della Diamond League di Parigi furono sempre sulle lunghe distanze, a cominciare dai 3000 siepi maschili, il cui nuovo primato fu firmato in 7’52”11 dall’etiope Lamecha Girma. Infine, un tocco femminile con i 5000 metri, gara nella quale fu la keniana Faith Kipyegon a firmare il nuovo record del Mondo facendo fermare il cronometro sul tempo di 14’05”20. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIAMOND LEAGUE PARIGI 2024: UNA DOMENICA CON LE OLIMPIADI SULLO SFONDO

Il ritorno della diretta della Diamond League a Parigi 2024 sancisce un passo avanti molto importante verso le Olimpiadi che scatteranno proprio nella capitale francese fra meno di tre settimane, anche se per le gare di atletica leggera bisognerà aspettare un pochino di più. Per il momento l’appuntamento è con il Meeting de Paris che si disputa presso il più piccolo Stade Sébastien Charléty, poi naturalmente ai Giochi l’atletica sarà allo Stade de France, ma comunque per tutti i protagonisti della diretta Diamond League Parigi 2024 avrà un sapore speciale gareggiare nella capitale francese e respirare l’aria già olimpica.

La Diamond League è in realtà ferma da oltre un mese, cioè dal meeting di Stoccolma di cinque settimane fa. Nel mezzo abbiamo avuto gli Europei a Roma, che sono stati meravigliosi per l’Italia, ma anche i Campionati nazionali disputati nello scorso weekend a La Spezia, adesso si torna ai meeting più prestigiosi del mondo per l’atletica e da qui alle Olimpiadi avremo anche gli appuntamenti di Monaco e Londra come vere e proprie prove generali verso i Giochi. Già oggi però la diretta della Diamond League Parigi 2024 sarà imperdibile, anche perché avremo quattro azzurri di altissimo livello da seguire con tutta l’attenzione che meritano da parte nostra.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2024: IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI

Dopo qualche evento minore, si entrerà nel vivo della diretta della Diamond League Parigi 2024 dalle ore 14.35 con il salto in alto femminile, la prima delle 14 gare odierne che saranno valide per il Diamante nella capitale francese, fino alle ore 18.00 circa. Segnaliamo in particolare le gare che riguardano gli italiani, a cominciare dai 110 hs con il nuovo campione europeo Lorenzo Simonelli: in questo caso è previsto un doppio turno, con batterie dalle ore 15.08 e la finale alle ore 16.42. Alle ore 16.19 prenderà il via il salto in lungo femminile e quindi massima attenzione alla pedana sulla quale gareggerà anche Larissa Iapichino.

Grande attenzione poi alla velocità pura, perché alle ore 17.00 si metterà alla prova nei 100 metri femminili una Zaynab Dosso in grande crescita in questa stagione ed infine alle ore 17.21 sarà la volta dei 200 metri maschili, gara nella quale ovviamente dovremo seguire con la massima attenzione il nostro Filippo Tortu, reduce da un argento europeo che non l’ha del tutto soddisfatto. Infine, ricordiamo che si chiuderà alle ore 17.50 con i 1500 metri femminili, ultimo atto della diretta della Diamond League Parigi 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA