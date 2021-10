Tampone incastrato nel naso: interviene 118/ Uomo portato in ospedale: “Può capitare”

Un uomo è stato soccorso dall’ambulanza a causa di un tampone rimasto infilato all’interno del suo naso. Una notizia che ha del paradossale, ma che corrisponde a un fatto di cronaca realmente accaduto nella città di Cesena, dove un consueto test per verificare la presenza di Covid-19 si è trasformato in una sorta di tragedia. La disavventura ha avuto luogo per il malcapitato paziente nella mattinata di martedì 26 ottobre 2021, quando il cittadino romagnolo si è recato presso il drive through presente all’esterno della struttura nosocomiale della cittadina.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 28 OTTOBRE/ 50 morti, 4.866 casi, -6 ricoveri

Ebbene, stando al racconto effettuato dal Corriere Romagna, proprio mentre l’operatore sanitario stava eseguendo il tampone, improvvisamente il bastoncino è rimasto infilato nel naso dello sfortunato “tamponato” e rimuoverlo manualmente sembrava essere divenuto impossibile. Così, dopo qualche istante di stupore e di comprensibile paura da parte dell’uomo. Di conseguenza, sul posto si è recata l’ambulanza del 118, che ha dovuto compiere soltanto pochi metri di strada, trovandosi l’uomo di fatto in zona nosocomio.

Matteo Bassetti/ "Vaccino sperimentale? Basta dire cretinate. La terza dose..."

CESENA, TAMPONE INCASTRATO NEL NASO DI UN UOMO: “INCIDENTI COME QUESTO POSSONO CAPITARE”

Il Corriere di Romagna ha concluso poi la descrizione dei fatti sottolineando che il paziente è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Bufalini“, a poche decine di metri di distanza dal luogo in cui si trovava per fare il test anti-Covid. Giunto nel reparto di Otorinolaringoiatria, i medici hanno provveduto a sfilargli il tampone.

L’Ausl Romagna, interpellata sul caso dalla testata giornalistica sopra menzionata si è limitata a dichiarare quanto segue: “Incidenti come questo possono capitare“. E, ancora: “Dopo un anno e mezzo di pandemia si è verificato solo un episodio”.

Fabrizio Pregliasco vs Mariano Amici/ "Dice cose allucinanti, dati manipolati!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA